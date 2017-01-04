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Spor

Yasin Öztekin kamp kadrosuna alınmadı

Galatasaray'ın Antalya kampında Çin'e transfer olacağı iddia edilen Lukas Podolski de bulunuyor

04 Ocak 2017 18:12

Galatasaray'da devre arası kamp kadrosunda yer alacak oyuncular belli oldu. Süresiz kadro dışı kalan Yasin Öztekin kadroda yer almadı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını gerçekleştireceği Antalya'ya gitti.

Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu şekillenirken, süresiz kadro dışı kalan Yasin Öztekin, 24 kişilik kamp kadrosuna dahil edilmedi. Yasin'in yanı sıra takımdan gönderilmeleri beklenen Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou da Antalya'ya götürülmeyen diğer isimler oldu.

 

Galatasaray'ın 24 kişilik kamp kadrosu

 

Galatasaray'ın Antalya'daki kamp kadrosunda yer alacak isimler şöyle: Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala. -

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