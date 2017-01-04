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Spor

Herkes Yasin Öztekin'in peşine düştü!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e menajerler vasıtasıyla teklif yağıyor

04 Ocak 2017 14:45

Spor Toto Süper Lig'de attığı 7 golle Galatasaray'ın en çok gol atan futbolcuları arasında yer alan Yasin Öztekin için kulüpler sıraya girdi.

Bursaspor, Başakşehir ve Osmanlıspor kulüplerinin, Yasin'i renklerine bağlamak için menajerler vasıtasıyla haber gönderdiği öğrenildi.

Ancak şu an için hiçbir kulüp Galatasaray'a bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bu nedenle yönetimin Yasin'le sözleşmesini fesh etmesini bekliyor.

Yılda 1.1 milyon Euro kazanan ve belirli aralıklarla yönetimden zam isteyen tecrübeli oyuncunun, bu rakamlar karşılığında bir başka takıma imza atmaya hazır olduğu da gelen haberler arasında.

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