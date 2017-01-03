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Spor

Yasin Öztekin af bekliyor

Galatasaray yönetimi, Yasin Öztekin'i süresiz kadro dışı bırakmıştı

03 Ocak 2017 15:05

Galatasaray'da Yasin Öztekin'in yönetimle görüşme yaparak af istediği öğrenildi.

Galatasaray Kulübü'nün süresiz kadro dışı bıraktığı Yasin Öztekin, karar sonrasında yönetim ile temasa geçti.

Sarı-kırmızılı oyuncunun menajeri Önder İnce, Galatasaraylı idarecilerin kadro dışı kararı sonrasında Yasin'in çok üzüldüğünü belirtip savunma vermek istediğini iletti.

futbolerana'nın haberine göre; Galatasaray yöneticileri ile Yasin'in düşüncelerini aktarmak adına görüşen menajeri, "Yasin aynen şunu söylememi istedi. Ne olur savunma vermeme izin versinler. Beni dinlesinler" dedi.

Galatasaray yönetimi de adaletsizlik olmaması adına tepkili olsa da Yasin Öztekin'in savunmasını almaya karar verdi.

 

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