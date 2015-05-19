Yaşı 26, serveti 63 milyon dolar

Jack Cator, 2005'te 16 yaşındayken İngiltere'nin doğusunda Norfolk'taki okulunun bilgisayar ağında öğrencilerin müzik ve oyun sitelere erişiminin engellemesine kızıp, sistemi 'hack'lemeye karar vermiş.

Cator okulun sistemini 'bypass' etmek için sanal özel ağlar (VPN olarak da bilinen Virtual Private Networks) kullanmış, ancak bu kez de o zamanki sanal ağların kalitesinden memnun kalmamış. Böylece bir gün oturma odasındaki kanepeye oturup birkaç saat içinde kendi sanal ağını kurmuş.

Peter Shadbolt'un BBC Türkçe'de yayımlanan haberine göre, bu ağa da 'Hide My Ass', yani hem 'Arkamı Ört' hem de 'Eşeğimi Sakla' anlamına gelen çift anlamlı muzip bir isim vermiş.

On yıl sonra kurduğu bu işi satan Jack Cator, bugün 26 yaşında 40 milyon sterlinlik (yaklaşık 63 milyon dolar) bir servetin sahibi oldu.

Baş harfleriyle HMA olarak anılan şirketi, küresel yazılım grubu AVG aldı.

İki milyondan fazla müşterisi olan şirketin yıllık geliri 17 milyon doları, kârı ise 3 milyon doları aşıyor.

Cator satmasına rağmen, şirketin genel müdürü olmaya da devam edecek.

Cator'ın sanal özel ağını nasıl bu düzeye getirdiğine gelince, genç işadamı özel ağını önce internet forumlarında tanıttığını anlatıyor.

Ardından, kendi ağı üzerinden başka web sitelerinden alışveriş eden olduğunda o web sitesinden komisyon almaya başlıyor.

Bir ay içinde tüm dünyadan binlerce kullanıcısı olan HMA'nın yıllık geliri 23 bin 500 dolara ulaşmış.

Jack Cator, "ağın bu kadar hızla yayılmasına çok şaşırdım. Başlangıçta bir iş planı bile yapmamıştım" diyor.

Cator daha sonra üniversitede bilgisayar okumaya başladı, ancak tüm vaktini şirketine ayırmak için 2009'da okuldan ayrıldı.

E-mail ile Ukrayna ve Sırbistan'dan yüzünü bile görmediği insanları işe alan Cator, şirket büyüdükçe Londra'da bir de büro açtı.

Bugün HMA'nın yaklaşık 100 çalışanı var ve şirket her yıl büyümeye devam ediyor.

Cator, bunu kısmen sanal ağa verdiği esprili isme de bağlıyor.