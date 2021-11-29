Yasemin Kay Allen: Hayat kadınını oynamayı çok isterdim

Oyuncu Yasemin Kay Allen, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hayat kadınını oynamayı istediğini ifade eden Allen, "Ama benden beklenen şey, topuklu ayakkabımı giyip, elime detoks suyunu alıp, laf sokmam" dedi.

'Strike Back' isimli bir dizide oynayan Allen, yurt dışında çalışmakla Türkiye'de çalışmak arasındaki farkla ilgili olarak, "Aslında farklı olan Türkiye'deki dizilerin çekiliş şekli. Dijitalde iş daha düzgün, daha profesyonel ilerler. Garip olan şey televizyon dizileri" ifadelerini kullandı.

Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden giderek kariyerini oyunculukta ilerleten Yasemin Kay Allen, dijital bir platformda yayınlanan 'Dayı Şov'a konuk oldu.

"Belli zevkleri olan bir insanım"

Kendisine 'snob' diyenler olduğu hatırlatılması üzerine ise 32 yaşındaki oyuncu, "Belli zevkleri olan bir insanım. Taviz de vermiyorum bazen. Bu beni eğer 'snob' yapıyorsa..." diye konuştu.

Yurt dışında çalışmakla Türkiye'de çalışmak arasındaki farkla ilgili, "Çok eğlenceliydi." yorumunu yapan oyuncu sözlerine şöyle devam etti.

"12 saati geçince yapımcı gelip seti durduruyor. Buradaki gibi sürmüyor. Aslında farklı olan Türkiye'deki dizilerin çekiliş şekli. Dijitalde iş daha düzgün, daha profesyonel ilerler. Garip olan şey televizyon dizileri" sözleriyle anlattı."