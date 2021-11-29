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Yasemin Kay Allen: Hayat kadınını oynamayı çok isterdim

"Dijitalde iş daha düzgün, daha profesyonel ilerler; garip olan şey televizyon dizileri"

29 Kasım 2021 20:00

Oyuncu Yasemin Kay Allen, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hayat kadınını oynamayı istediğini ifade eden Allen, "Ama benden beklenen şey, topuklu ayakkabımı giyip, elime detoks suyunu alıp, laf sokmam" dedi.

KayYaseminAllenhayatkadınıdetox
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