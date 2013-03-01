Yasemin Çongar her pazar Milliyet'te

Milliyet gazetesi, Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcılığı görevinden 14 Aralık 2012'de kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ile birlikte istifa eden Yasemin Çongar’la anlaştı.

Taraf gazetesinden önce Milliyet'te Washington Temsilcisi ve köşe yazarı olan Çongar, edebiyat yazıları ile büyük bir ilgi gören "Ex Libris" köşesini bundan böyle her hafta pazar günü Milliyet için yazacak.

Portre: Yasemin Çongar

22 Aralık 1966'da doğan Yasemin Çongar, 1995'te kaybettiğimiz piyanist Gülay Uğurata ile eski Jeoloji Mühendiszleri Odası Başkanı Behiç Çongar'ın kızı.

Liseyi ABD'de bitiren Çongar, gazeteciliğe 1984'te, ANKA Haber Ajansı'nda başladı. Gazetecilik yaparken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat Bölümü'nden mezun oldu. ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nden Amerikan Etüdleri alanında master derecesi aldı.

Mülkiye'de öğrenci derneği çevresindeki siyasal etkinliklere de katılan Çongar, Behice Boran'ın liderliğindeki Türkiye İşçi Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Yarın ile Bilim ve Sanat dergilerinde de yazdı.

Çongar, ANKA'daki diplomasi muhabirliği görevinden sonra Hasan Cemal'in yönetimindeki Cumhuriyet Gazetesi'ne geçti. 1990'ların başında Londra'ya giderek BBC'de çalıştı.

Londra'dan Türkiye'ye dönünce bir süre İstanbul'da Strateji-Mori araştırma şirketinde yöneticilik yaptı, daha sonra Yeni Yüzyıl gazetesini hazırlayan ekibe katıldı. Çongar daha sonra, Genel yayın Yönetmeni olduğu sırada Ufuk Güldemir'in teklifi üzerine Milliyet'e geçti.

Milliyet'te Washington Telsilciliği'nin yanı sıra "Yıldızlar Çizgiler ve Ötesi" başlıklı köşesinde haftalık yazılar kaleme alan Çongar, haber ve analizlerinin yanı sıra Orhan Pamuk, Paul Auster ve Salman Rüşdi gibi dünyanın önde gelen yazarlarıyla önemli röportajlara imza attı. Wikileaks belgelerini yayımlayan Jullian Assange ile Türkiye'den röportaj yapan tek gazeteci de Çongar oldu.

Yasemin Çongar, Taraf gazetesini yönetirken "Ex Libris: Dünya Bunları Okuyor" başlıklı köşede cumartesi günleri yayımlanan deneme üslubundaki edebiyat yazılarıyla da büyük bir beğeni topladı. Çongar'ın, Türkiye basınında eşine çok rastlanmayan edebiyat yazıları "Çok Sevdiklerimiz, Yarım Bıraktıklarımız" (Alkım Yayınları) ve "İnşaata Girmek Tehlikeli ve Mübahtır" (Everest Yayınları) adlı kitaplarda bir araya getirildi.

Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak'ın davetini kabul eden Çongar'ın bu gazetedeki edebiyat yazıları önümüzdeki hafta (10 Mart 2013) başlayacak. Çongar'ın gazeteci Mehmet Ali Birand'ın ölümü üzerine kaleme aldığı yazı da Milliyet'te yayımlanmıştı.