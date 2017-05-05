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Bilim / Teknoloji

Yaşayan son dinozor Afrika’da bulundu

“Chenanisaurus barbaricus” adlı dinozor türü, Afrika’da yaşamanı sürdürmesiyle ve Kuzey Amerikalı T-Rex’e benzer özellikleriyle biliniyordu

05 Mayıs 2017 23:26

Afrika’da “Chenanisaurus barbaricus” adı ile bilinen ve dünyada yaşayan son dinozor olduğu tespit edilen türün kalıntılarına  rastlandı.

Dinozorların soyunun 66 milyon yıl önce tükendiği biliniyor ve bu dinozor türünün de yaşayan son dinozor olduğu tahmin ediliyordu. “Chenanisaurus barbaricus” adlı dinozor türü, Afrika’da yaşamanı sürdürmesiyle ve Kuzey Amerikalı T-Rex’e benzer özellikleriyle biliniyordu.

Ontrava’da yer alan habere göre, bulması zor olan bir kalıntı olan çene kemiği, Fas’ta Sidi Chenanne adlı bir fosfat madeninde bulunduktan sonra incelenmesi için araştırmacı Nick Longrich’e göndermişti. 

Bath Üniversitesi’nden araştırmacıların, Fas, Fransa ve İspanya’daki akademisyenlerle yaptığı ortaklaşa çalışmalar sonucunda kemiğin abelisaur adı verilen, T-Rex ve tiranozor türlerine benzeyen iki ayaklı yırtıcıya ait olduğu ortaya çıktı. Bu dinozor türünün ise ayırt edici özelliğinin diğerlerine göre daha kısa yapılı olması gösteriliyor.

Tironozorların Kuzey Amerika ve Asya’da baskınlık kurduğu bilinirken, Abelisaur diye de bilinen bu türün Afrika, Güney Amerika, Hindistan ve Avrupa’da yaygın olduğu belirtiliyor.

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