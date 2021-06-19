Yaşayan fosil lakaplı "Coelacanth" 100 yıl yaşıyor, dişilerin hamileliği 5 yıl sürüyor

Soyu dinozor çağına kadar dayanan Coelacanth cinsi balığın 100 yıla kadar yaşayabildiği, dişilerinin 50'li yaşların sonunda cinsel olarak olgunlaştığı ve hamilelik sürelerinin 5 yıla kadar sürdüğü açıklandı.

Fransa’da yapılan araştırmaya göre, yaklaşık 420 milyon yıldır var olan Coelacanth cinsi dev balığın 100 seneye kadar yaşayabileceği bildirildi.



"Yaşayan fosil" lakaplı boyunun 1,8 metreye kadar, kilosunun ise 90’a kadar ulaşabildiği belirtilen balığının erkeklerinin 40 ila 69 yaşlarında arasında, dişilerinin ise 50’li yaşların sonunda cinsel olarak olgunlaştığı ve hamilelik sürelerinin 5 yıla kadar sürdüğü bildirildi.

Fransa, Montpellier Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, “Yaşayan fosil” lakaplı balığın müzede bulunan vücut örneğini, ağaç halkalarından yaş algılaması yöntemine benzer bir şekilde, üzerindeki çizgileri sayma yöntemiyle incelendi.

Çalışmanın bulguları Current Biology dergisinde yayınlanırken, balığın ekstra bir şekilde yavaş büyüdüğü ve yaklaşık 100 sene yaşayabileceği bildirildi.

Coelacanth cinsinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için cansız örnekleri incelenirken balıkların erkeklerinin 40 ila 69 yaşlarında cinsel olarak olgunlaştığı, dişilerinin 50'li yaşların sonlarına kadar cinsel olgunluğa ulaşmadığı ve hamilelik sürelerinin 5 yıla kadar sürdüğü bildirildi.