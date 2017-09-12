Yaşayan en büyük 10 sanatçıdan biri olan Michelangelo Pistoletto, Galeri Artist'te!

Galeri Artist, Galleria Continua ile işbirliği içinde, en büyük İtalyan çağdaş sanatçılarından biri olan, Arte Povera'nın kahramanı ve canlandırıcı gücü Michelangelo Pistoletto'nun solo şovuna ev sahipliği yapıyor. Yaşayan 10 sanatçıdan biri olarak kabul edilen sanatçının sergisi 12 Eylül günü saat 18.00’da sanatseverle buluşacak.

Sergi, sanatçının kariyerinin farklı dönemleri arasında uzanan bir seri eserlerinden oluşuyor: değerli bir mineral olan maki ile restore edilen tablolar, çeşitli kayalardan doğal olarak oluşan tablolar ve son ayna resim üretimine kadar 70'li yılların eserlerinden. Küba'nın hayatı, gelenekleri ve alışkanlıkları, aynalar aracılığıyla anlatılıyor: ayna, dünyanın, insanların ve toplumun hem de kozmik alanın bir imajını oluşturuyor. "Bana öyle görünüyor ki, bu yansımanın gerçekleştiği alan ne sınırlı ne de münhasıran bireydir, fakat bütünlüğün ve dolayısıyla herkesin kozmik alanıdır." Vorteks'te, ışık ile karanlık arasındaki geçiş birbirine geçen kalıpların Yin ve Yang formlarını uyandırdığı ölçüde mükemmel dengelenmiştir; Kaos teorisinde olduğu gibi, belirgin bozukluk aslında simetri gelişimindeki oyunun gizli bir düzenine göre oluşturulur. Renkli Işık ve Işık İşi'nde aynanın kırılması, jüt tuvaliyle temsil edilen, yansıyan görüntülerin sanallığı ve maddenin maddeselliği hakkında çağdaş bir vizyon yaratır. Renkli tuval bizi geleneksel resim materyallerine götürür ve ayna ışık ve görüntü yansımasına bizi taşır. Pistoletto'nun son eserleri erken resimsel çıktısı ile yıllar boyu devam eden kariyeri boyunca yaptığı işler arasında, geçmiş ile bugün arasındaki mükemmel dengedir.

Manicera, 2015 yılında Küba'da kaldığı dönemde sanatçı tarafından tasarlanan Küba aynalarının bir parçasıdır:

"Benim düşünceme göre (...) siyaset hakkında yeni bir fikir geliştirmek için Küba'dan başlayarak baskı ve küresel sosyal kriz döneminde, benzeri görülmemiş bir şekilde siyasete yaklaşmaya başlayabiliriz. Mevcut sonuçlar göz önüne alındığında, Küba dünyayı yönlendiren tek modele teslim olmamalıdır. Dünyayı Küba'dan başlayarak değiştirebiliriz; Deney için verimli bir zemin, inovasyon değişimdir. İşte burada olduğumuz için. Kültürel, sanatsal ve bilimsel bir platform Küba'da birleştirilip, tüm toplumun yenilenmesine yol açan bir politika tarzı geliştirmek için kullanılabilir. Sanat Hâlâ Özgür insanların, hayvanların ve böceklerin içinden geçmesini sağlamak için giderek incelen ağdan yapılmış bir dizi bölmelerden oluşan bir enstelasyondur. En sonda, bölmenin arkasında, duvarda "Sanat hala özgür."

Ayak öpme isimli bronz heykelde, bronzun geri kalanı matken daha ilerdeki ayağın büyük parmağı bir ayna kadar parlaktır.

Yaşayan 10 sanatçıdan biri

Michelangelo Pistoletto eserlerini 1955'te sergilemeye başladı. 1961-62 yıllarında doğrudan izleyiciyi ve gerçek zamanı işin içine ekleyen ilk Ayna Resim Sergisi'ni yaptı. Sanatsal ve teorik düşüncelerinin temelini oluşturan bu eserler, Pistoletto'ya uluslararası ün getirdi.

Kariyerinin tamamı, farklı disiplinlerden gelen sanatçıları bir araya getiren işbirlikleri içerir. 90'lı yıllarda Biella'da Fondazione Cittadellarte'yi açarak toplumsal değişime ilham vermeyi ve üretmeyi amaçlamıştır. Tüm bu Çalışmalar netice olarak Pistoletto'yu Üçüncü Cennet çalışmasına getirmiştir. Üçüncü cennet; sanatın dünyada mümkün bir dengenin sembolü haline geldiği, sürekli gelişen bir projedir. Üçüncü Cennet logosu, sanat eseri, inisiyatif, konferans ve gösteri yoluyla dünyayı dolaştı ve geçen Temmuz da NASA ile gerçekleştirilen bir projeye ile teşekkür ederek bu mekana ulaştı.

Pistoletto, Louvre, Moma ve Tate gibi dünyanın en önemli müzelerinde sergilendi. Yakın zamanda Havana, Küba'da (2016), Museo Nacional de Bellas Artes'de, 1960'ların tablolarından Üçüncü Cennet ve Küba ayna tablolarına kadar sanatsal yolunu çizen bir çok eserin sergilendiği büyük bir retrospektif sergi gerçekleştirdi.

2017'de sanatçı Venedik'teki San Giorgio Maggiore manastır kompleksinde "Bir ve bir üç eder" Sergisi ile 57 Venedik Bienali yan etkinliğine katıldı. Michelangelo Pistoletto yaşayan 10 sanatçıdan biri olarak kabul ediliyor.