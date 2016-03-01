Yaşar Kemal neden Nobel alamadı?

Ünlü yazar Yaşar Kemal'in ölümünün birinci yıl dönümünde Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yaşar Kemal: İnsanı, Toplumu, Dünyayı Kucaklamak" sempozyumu dün gerçekleştirildi. Sempozyuma dinleyici olarak katılan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşmasında Yaşar Kemal'in neden Nobel ödülü alamadığını anlattı. Ortaylı, "Yaşar Kemal edebiyat, kültür yapıyor, bugünkü medyayı ve ucuz siyasi hareketleri tatmin edecek bir yazar değil, onlar için önceliği yok ve bu yüzden de Nobel alamadı, çok açık." dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Fransız Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda konuşan Ortaylı, Yaşar Kemal'in artık Türkiye'de bulunmayan bir yazar tipi olduğunu belirterek, "Yaşar Kemal artık Türkiye'de bulunmayan bir yazar tipi. Gözlemi çok önemlidir, onun 1940'lı yılları anlattığı ‘Bu Diyar Baştan Başa’ kitabı az okunuyor, nefis bir kitaptır, yeni bir baskısını bile görmüyorum. Türkler de okumayı bilmiyor Yaşar Kemal'i. Yaşar Kemal edebiyat, kültür yapıyor, bugünkü medyayı ve ucuz siyasi hareketleri tatmin edecek bir yazar değil, onlar için önceliği yok ve bu yüzden de Nobel alamadı, çok açık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ise, Türk edebiyatının dünya çapında ustalarından Yaşar Kemal’in romancılığı kadar gazeteciliğinin ve röportajlarının da önemli olduğuna dikkat çekerek, Anadolu’nun her yöresine giderek yaptığı röportajlarında insanı ve doğayı daha yakından tanıttığını dile getirdi. Gün boyu farklı konu başlıklarında süren oturum ve panellere Ali Ergur, Murathan Mungan, Erol Köroğlu, Aydın Uğur, Yasemin İnceoğlu, Kenan Mortan, Marc Semo, Kayıhan Güven, Timour Muhidine, Doğan Hızlan, Muhsine Yavuz Helimoğlu, Ufuk Özdağ, S. Seza Yılancıoğlu, Sadık Karamustafa, Zülfü Livaneli, Ragıp Duran, Levent Yılmaz, Güven Turan ve Gencay Gürsoy konuşmacı olarak katıldı.



Üç sergi açıldı



Sempozyum kapsamında düzenlenen ‘Ara Güler’in Yaşar Kemal Fotoğrafları’ sergisi Beşiktaş Belediyesi Fulya Kültür Merkezi’nde, ‘Bu Diyar Baştan Başa’ sergisi Kampus Tüneli’nde ve ‘Yaşar Kemal’in Fransa’da Yayımlanan Eserlerinin Kapakları’ sergisi Yiğit Okur Kampusu’nda yer alan Espace Francophone’da 4 Mart’a kadar görülebilecek.



