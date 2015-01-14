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Yaşam

Yaşar Kemal hastaneye kaldırıldı

91 yaşındaki ünlü yazar Yaşar Kemal, solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırılırken, doktoru hayati tehlikesinin mevcut olduğunu söyledi

14 Ocak 2015 19:26

Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazar olan Yaşar Kemal, hastaneye kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Kemal'in yoğun bakım ünitesinde olduğu bildirildi. Şuuru kapalı olan usta yazarın solunum destek cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

 

Solunum güçlüğü çekiyor

 

Durumu ağır olan yazarın solunum güçlüğü çektiği ve şuur bulanıklığı yaşadığı ifade edildi. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazar olan Yaşar Kemal, 91 yaşında. Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal için "Gözüyle kartal avlayan yazar" olarak nitelemişti.

 

Doktorundan ilk açıklama: Maalesef hayati tehlike var

 

Yaşar Kemal'in doktoru yaptığı ilk açıkalamda, "Solunum yetmezliği var. Solunum cihazına bağlı. Gözlem altında. Şu an göstergeleri iyi. Ama ne olacağını bilmiyoruz. İzliyoruz. Zatürree var gibi görünüyor. Tedaviye iyi cevap verecek diye umuyoruz. Bekliyoruz. 24 saat bekleyeceğiz" dedi.

Hastanede düzenlenen basın toplantısında Yaşar Kemal'in sağlık durumuyla ilgili şu bilgiler verildi: "Yaşar Kemal Bey bugün öğleden sonra solunum sıkıntısı, akciğer enfeksiyonu ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alındı.
Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedaviler yapılıyor. Kalp ritmine ve solunum sıkıntısına yönelik uygun tedaviler yapılıyor.
Bu tedavilerde birden fazla hastalığa bağlı olarak yapıldığı için yakından izlemek gerekiyor.

Ciddi bir hastalık tablosu dilerim kısa sürede sonuç alırız.
Maalesef hayati bir tehlike var. Organizmanın vereceği cevaba göre durumu zaman gösterecek."

 

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