Yaşar Alptekin: Herkes ne kadar FETÖ'cü ise ben de o kadar FETÖ'cüydüm

90'ların popüler ismi Yaşar Alptekin 2000'lerin başında sarıklı ve cübbeli tarzını değiştirmesi hakkında konuştu. Yaşadığı değişikliğin nedenini "Dizi filmde, televizyonda gözükeyim meşhur olayım ki gençler; 'Dizide oynayan adam gelmiş.' desinler ki, dediklerimi dinlesinler" diyerek açıkladı.

Alptekin, geçmişte Fetullah Gülen'e ilgisi olup olmadığı sorusuna ise, 'Herkes ne kadar FETÖ'cü ise ben de o kadar FETÖ'cüydüm, ben de kandırıldım' diye yanıt verdi.

Yaşar Alptekin kimdir?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1964 tarihinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde doğdu. Şarköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a geldi. 1980 yılında mankenliğe başladı. 1981 yılında Günaydın gazetesinin düzenlemiş olduğu dans yarışmalarında dikkat çeki.



Hürriyet gazetesinin 1985 senesinde düzenlemiş olduğu, Halit Kıvanç'ın sunduğu yarışmaya katılarak "1985 yılı Fotoroman Kralı" seçildi. Kamerayla ilk tanışması 1986 senesinde Yücel Çakmaklı'nın yönettiği "Kuruluş" isimli televizyon dizisinde Orhan Gazirolünü oynamasıyla gerçekleşti. Yaşar Alptekin "Kuruluş"ta oynadığında Türkiye'nin en popüler mankenlerinden biriydi ama bu dizi sayesinde oyuncu olarak da yıldızı parladı. Daha sonra, Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı "Teyzem" filminde Müjde Ar ile beraber oynadı.



Erken yaşlarda mankenliğe başladı. Dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi. Daha sonraları "Beyaz Bisiklet", "Çağdaş Bir Köle", "Lambada", "Kara Sevda", "Seni Seviyorum", "Mavi Melek" gibi otuza yakın filmde rol aldı. Lambada filmiyle kült bir figür haline geldi.

1982 yılında askere gitti. Acemi birliğini bahriyeli olarak İskenderun'da yaptıktan sonra, İstanbul Sarıyer Orduevi'nde aşcı olarak askerliğini bitirdi. Şöhret dağının zirvesindeyken" Gönül Yazar, Derya Arbaş, Neslihan Acar (ki onunla nişanlanmıştı) gibi ünlülerle aşk, genç manken meraklısı kadınlarla kısa süreli ilişkiler yaşadı.



Eskiden favori mekanlarının gece kulüpleri, disko ve barlar olduğunu söyleyenYaşar Alptekin şimdi Eyüp Sultan ve Aziz Mahmut Camilerinin yolunu tutuyor. Alptekin : " Öğle namazlarını Eyüp Sultan'da, Cumaları da Azîz Mahmûd HüdâyîCamii'nde kılıyorum. Türbeleri ziyarete gidiyorum" derken bir farklılığı da dile getirmeden edemiyor: "Şimdi gerçek arkadaşlarla tanıştım".



Suadiye'de Kızılderili diye kafesi vardı. Samanyolu Haber kanalında "Sokak Çocukları" isimli program hazırladı. İlk eşi Nilgün Altınyayla ile Paris'e bir defileye gittiğinde tanışmış, daha sonra da 1991 yılında evlenmişler 4 yıl evli kaldıktan sonra boşanmışlar.