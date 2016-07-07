Yaşar Alptekin: Allah Erdoğan'a iftira atanları ıslah etsin, o yaratıkları gördükçe üzülüyorum

Eski manken Yaşar Alptekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve hükümete yönelik eleştirilerle ilgili olarak, "Allah Erdoğan'a iftira atanları ıslah etsin. Ülkesini ve liderini bu kadar kötüleyen yaratıkları gördükçe üzülüyorum" dedi.

"Kâfiri bilirsin kâfirdir, gardını ona göre alırsın. Ama münafık en tehlikelisidir. Sana sendenmiş gibi davranır ama senden değildir En tehlikelisi de odur" ifadesini kullanan Alptekin, "Erdoğan'a diktatör diyorlar. O diktatör olsa sen ona diktatör diyebilir misin yahu? Bu kadar mı akılları çalışmıyor bu insanların" diye konuştu.

Yeni Akit'e konuşan Yaşar Alptekin açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kurucusu olduğu AK Parti'nin makarna ve kömürle oy aldığını söyleyenler de aynı kimseler. Siz buna inanıyor musunuz?

En fazla dedikleri şey de bu zaten. Millet makarnayla, kömürle aldatılıyormuş. Madem millet makarna ve kömüre oy veriyor o zaman siz de bu millete suşi dağıtın be! Aslında idrak edemedikleri şey, salak yerine koydukları bu millet, kendisini salak yerine koyanlardan daha akıllı. Ve bu aklı, kendilerine hakaret edenlere yönelik tepkileri ile birleştirdikleri zaman sandıklarda Erdoğan ve AK Parti lehine oy patlaması yaşanıyor.

Son olarak, iman elbisesini sonradan kuşanmış bir mü'min erkek sıfatıyla, mü'min hanımlara tesettür konusunda hangi uyarıları uygun görürsünüz?

Şunun bilincinde olsunlar: İslâm'a hasım olan belli gruplar bizlerin yanlışını bulmak ve onu kaşımak için panter gibi bizi izliyorlar. Tesettürlü bazı bayanlar, tesettürüne dikkat etmeyerek ne yazık ki bu panterlere fırsat veriyorlar. Tesettürün amacı korunmaktır, saklanmak, sakınmaktır. Tesettür ve makyaj, parfüm, koku, topuklu ayakkabı, daracık kıyafetler bir arada olmamalı. Hem örtüyle saklanıp hem de çeşitli süslerle 'Bakın, ben buradayım' mesajı vermek çok çirkin bir şey.



"Erdoğan'a diktatör diyenler..."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de ünlüleri ağırladığı resepsiyonu birkaç ünlü boykot etti, kimileri de resepsiyona katılan tanınmış simaları eleştirdi. Sizce hangi tavır doğruydu?

Allah Erdoğan'a iftira atanları ıslah etsin. Ülkesini ve liderini bu kadar kötüleyen yaratıkları gördükçe üzülüyorum. Kâfiri bilirsin kâfirdir, gardını ona göre alırsın. Ama münafık en tehlikelisidir. Sana sendenmiş gibi davranır ama senden değildir. En tehlikelisi de odur. Erdoğan'a diktatör diyorlar. O diktatör olsa sen ona diktatör diyebilir misin yahu? Bu kadar mı akılları çalışmıyor bu insanların? Biz 12 Eylül görmüş adamlarız. Sıkıysa Kenan Evren hakkında bir şey söyleselerdi ya o dönem? Şakasını dahi yapsalardı direkt hapsi boylarlardı, bunu hepsi biliyordu.