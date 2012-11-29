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Yaşam

Yaşanacak ideal ülkeler listesi açıklandı, Türkiye kaçıncı sırada?

The Economist dergisinin yan kuruluşu olan araştırma şirketi The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan “Yaşanacak ideal ülkeler” araştrmasının sonuçları açıklandı.

29 Kasım 2012 20:06

 

The Economist dergisinin araştırma şirketi tarafından yapılan “Yaşanacak ideal ülkeler” listesi açıklandı. İsviçre, halkın refah düzeyi ve yaşam kalitesinin yüksekliğiyle listenin zirvesine yerleşirken Türkiye 51. sırada yer aldı.
 
Sağlık, maddi olanaklar ve devlet kurumlarına duyulan güven konularınının değerlendirilmesi sonucunda belirlenen listede Türkiye 80 ülkenin arasında 51. sırada yer aldı.
 
Çalışma, 2013 yılında doğacak çocukların 2030 yılında işlerinden elde edecekleri gelir düzeyleri, dünya ekonomisindeki yerleri ve zamanla değişen sosyal ve kültürel özellikleri dahil olmak üzere 11 parametre çerçevesinde gerçekleştirildi.
 
İklim özellikleri açısından favori ülkeler arasında yer alan Yunanistan, İspanya ve Portekiz üst sıraları İskandinav ülkelerine bıraktı.
 
İşte “Yaşanacak ideal ülkeler”:
 
2-Avustralya
 
3-Norveç
 
4-İsveç
 
5-Danimarka
 
6-Singapur
 
7-Yeni Zelanda
 
8-Hollanda
 
9-Kanada
 
10-Hong Kong
 

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