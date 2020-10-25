Yaşamını yitiren Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun hakkındaki yazısı tepki çeken Yeni Akit yazarı: Bizim yaptığımız 'durum tespiti'nden ibaret

Yeni Akit gazetesi yazarı Rasim Bolbol, yaşamını yitiren Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un ardından kaleme aldığı "Millete 'g.t kılı' diyen Bekir’e pamuğu tıkadılar" başlıklı yazısına gelen tepkilere bugünkü köşesinden yanıt verdi.

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Bolbol, "Malum zevat, günlerdir milletin önüne yem atıyor. Savundukları zatın ahlak dışı yazılarını görmüyorlar, ancak o yazıları gündeme getirdiğimiz için bizi tefe koyuyorlar. Bu, resmen 'cambaza bak' taktiğidir. Akit’i hedef gösterip Coşkun’un gün görmemiş küfürlerini unutturmak istemek 'yavuz hırsızlık'tan başka bir şey değildir. Neresinden bakarsanız bakın tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Öyle ya, ağzı bozuk yazarın 'g.t kılı' ifadesini halının altına süpürüyorlar, ama bizim cevaben kullandığımız 'g.t kılı' kelimesine veryansın ediyorlar." ifadesini kullandı.

Bolbol "Ölünün arkasından konuşulmaz mı? Bekir Coşkun bile öyle demiyor ama…" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Peygamber Efendimiz’in 'Ölülerinizin iyiliklerini anlatınız, kötülüklerini anmayınız' hadis-i şerifini hatırlatıp akılları sıra bizi köşeye sıkıştırmaya çalışmaları da cabası... Muhaddis kesilip bize hadis dersi vermeye kalkanlar öncelikle şunu bilsin: Kur’an-ı Kerim’de kınananların çoğu ölüdür. Ayrıca pek çok ulema, bu konu hakkında 'İslam ve Müslümanlarla mücadele etmiş, insanları yanlışa yönlendirmiş kişilerin kötülüklerini öldükten sonra konuşup yazmakta herhangi bir sakınca yoktur' şeklinde görüş belirtmiştir.

Biz Coşkun’un imanını sorgulamıyoruz. Bu, hakkımız da haddimiz de değil zaten. Bizim yaptığımız “durum tespiti”nden ibaret. Yani, hayattayken dine sürekli muarız olan bir insanın yazdıklarını gözler önüne seriyoruz sadece.

Neyse, biz “fetva”yı Bekir Bey’den aldığımızı yazalım da varsın malum zevat “Ölünün arkasından konuşulmaz” demeye devam etsin.