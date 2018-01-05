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Yaşamı boyunca hayat kurtaran doktor, ölümüyle 3 kişiye umut oldu (2)

DOKTORUN CENAZESİ SAMSUN'A GÖNDERİLDİ Bursa'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren ve organları bağışlanan Dr

05 Ocak 2018 14:54

DOKTORUN CENAZESİ SAMSUN\'A GÖNDERİLDİ
Bursa\'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren ve organları bağışlanan Dr. Faruk Kemal Sevilmiş\'in (48) cenazesi, görev yaptığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi\'nde bugün yapılan törenin ardından memleketi Samsun\'a gönderildi.
Hastane bahçesinde yapılan törene Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, MHP İlçe yöneticileri, Hastane Başhekimi Op.Dr. Şahmeran Çelenkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, AK Parti eski İlçe Başkanı Zafer Işık, CHP eski İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan ve doktorun çok sayıda mesai arkadaşıyla sevenleri  ve tedavi ettiği hastalar katıldı.
Hastane eski Başhekimi Op.Dr.Mehmet Küçükkeçe, burada yaptığı konuşmada, 2001 yılında Gemlik\'te göreve başlayan ve hayatı boyunca organ naklinin faydalarını ailesine ve hastalarına anlatan Dr. Faruk Kemal Sevilmiş\'in diyaliz servisinin kurulmasında da önemli rol oynadığını ifade etti.
İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı\'nın duası ve helallik almasının ardından Dr. Sevilmiş\'in cenazesi, gözyaşları arasında cenaze aracına konuldu. Yaklaşık 15 yıldır Gemlik\'te çeşitli hastane ve sağlık ocaklarında görev alan Dr. Sevilmiş\'in cenazesinin yarın Samsun Merkez Camii\'nde yapılacak cenaze töreninin ardından Tekkeköy ilçesi Sepetçiler Mezarlığı\'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)

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