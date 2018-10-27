'Yaşamayanlar' dizisinin setindeki cinsel tacize yapım şirketinden açıklama: İhtarname gönderdik

'Yaşamayanlar' isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını ve yapım ekibinin duruma ilişkin herhangi bir şey yapmadığını belirtti. Yapım şirketi İşçan'ın açıklamasından iki gün sonra açıklamada bulundu.

"Sorumluluk ve yükümlülüklerimizin gerekliklerini yerine getirdik" denilen açıklamada, "Sette alkollü olarak bulunmak ve uygunsuz davranışlar sergilemekle ilgili bir ihtarname göndererek hukuki prosedürleri gerçekleştirdik ve gerekli yaptırımları işlettik" ifadeleri yer aldı.

'Yaşamayanlar ' isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan , Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını ve yapım ekibinin duruma ilişkin herhangi bir şey yapmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Efecan Şenolsun da, "Kamuoyu yaratmak için gerçek dışı şeyler anlatmaya başladı. Asıl bu 5 aydır bana taciz ve mobbing yapıldı. kamuoyundan hukuksal süreç tamamlanana kadar duyarlı olmalarını ve bana karşı başlatılan linç kampanyasına iştirak etmemelerini rica ediyorum" dedi.

Yaşananların ardından yapım şirketi de bugün yazılı bir açıklama yaptı.

“Efecan Şenolsun'a ihtarname gönderdik"

“Yapımcılığını üstlenmiş olduğumuz 'Yaşamayanlar' isimli internet dizimizin çekimleri esnasında, oyuncularımızdan Sayın Elit İşcan, rol arkadaşı Sayın Efecan Şenolsun’un, sette kendisine yönelik gayri ahlaki sözler sarf ederek uygunsuz nitelikte davranışlar gösterdiğini yapım ekibi ve bizlerle paylaşmıştır.

Bu çerçevede, olayın yaşandığı günden bu yana, yapımcı şirketler olarak sorumluluk ve yükümlülüklerimizin gerekliklerini yerine getirdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, bundan 45 gün önce Sayın Efecan Şenolsun’a, sözleşmesi kapsamında sette alkollü olarak bulunmak ve uygunsuz davranışlar sergilemekle ilgili bir ihtarname göndererek hukuki prosedürleri gerçekleştirdik ve gerekli yaptırımları işlettik.

Son olarak Sayın İşcan’ın yaşadığını belirttiği mağduriyete karşı yanında olduğumuzu, Türk Ceza Hukuku ilkelerinin gereği olarak, bizatihi başlattığı suç duyurusu ile ilgili olarak, yargı otoriteleri tarafından yürütülecek yasal süreci yakinen takip ediyor olacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız."