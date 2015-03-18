Yaşamaya değer 10 kent



Yaşam kalitesi en yüksek Alman şehri Münih seçildi. Dünya çapında yaşamaya değer kentler arasında 4'üncü seçilen Münih'te, muhteşem bir doğanın ortasında keyifli bir kent yaşamı sürmek mümkün.

Çiçek açan kestane ağaçları altında buz gibi bir biranın keyfi - Bavyera yaşam enerjisini böyle tanımlamak da mümkün. Meşhur Çin Kulesi'nin dibindeki bira bahçesi, bu keyfi tatmak isteyenlerle dolup taşıyor.

39 kriter

Araştırmada 230 büyük kentteki yaşam kalitesi, 39 kritere göre değerlendirildi. Bunlar arasında sağlık hizmetleri, ulaşım imkanları, doğa, güvenlik ve siyasi istikrar gibi kriterler de var. Eğlence olanakları ve dünyaca ünlü Oktoberfest, Münih'e artı puan kazandırdı.

Listenin 6'ncı sırasında Düsseldorf var. Düsseldorflular sadece karnavalı değil Japon Günü'nü kutlamayı da seviyor. Yaklaşık 6 bin 500 Japon'un yaşadığı kentte neredeyse 250 Japon firması var.

Düsseldorf'ta hem resmetmeye değer eski sokaklar hem de postmodern mimarinin benzersiz örneklerini bulmak mümkün. Ren kıyısında yükselen dekonstrüktivist Gehry mimarisi, tabii ki çalışmak için muhteşem bir mekan.

Frankfurt, sadece bankacılığın merkezi değil. Main kenarında yükselen pırıltılı gökdelenlerde dünyanın her köşesinden birçok insan sadece kârlı kazanç elde etmiyor, elma şarabı Äbbelwoi ve ünlü peyniri Handkäs gibi kente damgasını vuran Hessen geleneklerinin de tadını çıkarıyor.

Hibbdebach ve Dribbdebach - kentin yerlileri, Main'in iki yakasını böyle adlandırıyor. Nehrin kuzeyinde Katedral ve gökdelenler yükselirken, güneyindeki Sachsenhausen semtini müze ve lokaller biçimlendiriyor.

İyi bir yönetim, düşük suç oranı ve iyi ulaşım imkanları, kenti dünya sıralamasında 7'nci sıraya taşıyor. Mercer uzmanı Brigitte Ludwig, "Alman kentleri genelde çok yüksek bir yaşam standartı sunuyor" diye konuşuyor.

'Gezegenin en revaçtaki yeri'

Birçok Berlinli için kentleri, gezegenin en revaçtaki yeri. Ancak Berlin, tüm çekiciliğine rağmen listede ilk 10'a girmeyi başaramadı. Trafik, yüksek suç oranı ve inşaatı bitmeyen havalimanı nedeniyle ancak 14'üncü sırayı yakalayabildi.

Yaşam standardı yüksek ilk 100 kent arasında 4 Alman şehri daha bulunuyor. Hamburg 16'ncı sırayla Berlin'i yakından takip ederken, Stuttgart 21'inci, Nürnberg 25'inci ve Leipzig 59'uncu sırayı aldı.

Dünya çapındaki kıyaslamada Avusturya’nın başkenti Viyana yine ilk sırada yer alıyor. Hemen ardından Zürih (İsviçre) ve Auckland (Yeni Zelanda) geliyor.

Kim hergün savaş ve krizin egemen olduğu bir kentte yaşamak ister ki! Ukrayna'nın başkenti Kiev listede 176'ncı sıraya gerilerken, listenin en sonunda Bağdat yer alıyor. Hatta Şam'dan bile 10 sıra geride.