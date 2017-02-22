Yaşam süresi rekorunu Güney Koreli kadınlar kıracak: 90 yıl

Güney Koreli kadınlar, doğuşta beklenen yaşam süresinin 90 yılı geçtiği ilk grup olacak.

Dünya Sağlık Örgütü ve Imperial College London'ın yayınladığı yeni bir çalışmaya göre 2030 yılında doğan Güney Koreli kadınların ortalama 90 yıl yaşaması bekleniyor.

35 ülkenin yer aldığı çalışmada çoğu ülkede beklenen yaşam süresinin uzayacağı, kadınlarla erkekler arasındaki farkın da kapanmaya başlayacağı öngörülüyor.

Araştırmacılar bu sonuçların emeklilik ve yaşlı bakımı alanlarında büyük zorluklar çıkaracağını söylüyor.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan ve BBC'ye konuşan Prof. Majid Ezzati, "Güney Kore pek çok şeyden kurtuldu ve daha eşitlikçi bir toplum oldu. Beslenme ve eğitime toplumun yalnızca bir kısmı değil neredeyse tamamı ulaşabildi" diyor ve ekliyor:

"Hipertansiyonla başa çıkmakta daha iyiler ve dünyadaki en düşük obezite oranlarından birine sahipler".

Uzun yaşamın lideri olan Japonya'nınsa sıralamada geriye düşmesi bekleniyor.

Şu an dünya birincisi olan Japon kadınlarını yalnızca Kore değil, Fransa da geçecek.

Japon erkekleri ise en uzun yaşan erkekler arasında dördüncü sıradan yedinci sıraya gerileyecek.

ABD de bu alanda başarısız. 2030'a gelindiğinde zengin ülkeler arasında beklenen yaşam süresinin en az olduğu ülke olma yolunda ilerliyor: Bu gidişle 2030'da Meksika ve Hırvatistan ile birlikte erkeklerde 80, kadınlarda 83 yıl beklenen ömür süresine sahip olacak.

Prof. Ezzati "Güney Kore'nin tam tersi" diyor ABD için:

"ABD toplumundaki eşitsizlik ülke ortalamasını da etkiliyor. Araştırmada yer alan ülkeler arasında herkesi kapsayan sağlık güvencesi olmayan tek ülke.

"Ayrıca boy ortalamasındaki artışın durduğu tek ülke. Bu da erken yaşlardaki beslenmeyle ilgili bir sorun olduğuna işaret ediyor."

2030 yılında Çin erkeklerde 81, kadınlarda 87 yaşla ABD'yi geçmiş olacak.

İngiltere'de de beklenen yaşam süresi 2030'da artış gösterecek.

Türkiye ise araştırma kapsamında yer almadı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim 2016 verilerine göre Türkiye'de beklenen yaşam süresi kadınlarda 80, erkeklerde 75 yıl.

Araştırma erkeklerle kadınların beklenen yaşam süreleri arasındaki farkın da azalmakta olduğunu ortaya koydu.

Prof. Ezzati bunu "Erkekler genelde daha sağlıksız bir yaşam tercih ediyor ve daha kısa yaşıyor" diye açıklıyor:

"Daha çok tütün ürünü tüketiyor ve içki içiyor, daha fazla araba kazasına karışıyor ve cinayete kurban gidiyorlar.

"Fakat yaşam tarzları değiştikçe ömürleri kadınların ömürlerine yaklaşıyor."

Beklenen yaşam süresinde bu artışın nedeni erken yaşlarda ölümlerin azaltılmasından çok 65 yaş üstü insanların daha uzun yaşamasını sağlamaya bağlanıyor.

Araştırmacılar bu modeli meteorologların hava tahmini yaptığı modeller gibi geliştirdi.

Analiz için geçmişteki trendleri inceleyerek gelecek için öngörüler yapan 21 ayrı matematiksel model kullanıldı.

Sigara kullanma oranı, toptaki ilerlemeler ve obezite gibi beklenen yaşam süresini etkileyen faktörler de araştırmaya dahil edildi.

Araştırmacılar bu modeli yaparken ülkelerdeki ilerlemenin şimdiki seviyelerinde gideceğini varsaydı - yani sonuçlar Sovyetler Birliği'nin dağılması, kansere çare bulunması gibi büyük olayların gerçekleşmeyeceği varsayımına dayanıyor.

Prof. Ezzati uzun yaşamın beklendiği ülkelerin sırrını ise şöyle açıklıyor:

"Başarılı ülkeler, sağlık sistemine yatırım yapan ve herkesin sağlığa erişimini sağladığından emin olan ülkeler".