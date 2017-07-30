Yaşam savunucuları İBB önünde: Asıl afet sizsiniz istifa edin!

İstanbul’da on gün içerisinde iki defa yaşanan sel felaketi üzerine yaşam savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde buluştu. Kuzey Ormanları Savunması’nın çağrısıyla bir araya gelen kent ve doğa savunucuları, AKP’nin kentleşme anlayışının cezasını kentlerde yaşayanların çektiğini belirtti. selin sebebinin 25 yıldır İstanbul kentini yöneten AKP belediyeciliği olduğunu söyleyen yaşam savunucuları, basın açıklaması öncesinde “Yağmur yağıyor seller akıyor Kadir Topbaş camdan bakıyor” şarkısını söyledi. Afet savunucuları tarafından, "Asıl afet sizsiniz, derhal istifa edin” dendi.

"Türkiye tüm dünyanın aksine davranıyor!"

Sendika.org'da yer alan habere göre küresel iklim değişikliğinin artık çağın bir gerçeği haline dönüştüğünü ifade eden yaşam savunucuları, Türkiye’nin tüm dünyadakinin aksine davrandığının altını çizdi. Kömürlü termik santrallerin yaygınlaştırılmasının, fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan sera gazı salınımlarının şiddetli yağmurları tetiklediğini belirten yaşam savunucuları bu gidişatın böyle devam etmesi durumunda bu sellerin daha başlangıç olduğunu söyledi.

“Asli sorumlu belediyedir”

Son 15 günde İstanbul’un tarihindeki en büyük felaketlerden ikisini yaşadığını vurgulayan yaşam savunucuları, şehrin ekolojik ve kentsel kabusa teslim edildiğini belirtti. Emlak rantı odaklı imar planlarının, plan tadilatlarının, yeşil kamusal alanların rezidanslara-AVM’lere çevrilmesinin, kent içinde toprak zeminlerin çeşitli projelerle betonlaştırılmasının yağmurun caddelere taşınmasına neden olan şey olduğunu ifade eden yaşam savunucuları “İnsan ürünü iklim değişikliği gezegendeki yaşamı tehdit ederken, IBB bu gidişe, yarattığı tahribatla katkı sundu, asli sorumlulardan biri olarak şehri yıkıma sürükledi” dedi. İstanbul’un hayatının tehlikede olduğunu söyleyen yaşam savunucuları, olası bir depremde daha kötü sonuçların beklediğine işaret etti.

“Derhal istifa edin”

Sorumluların belli olduğunu, bunların; sağlıklı altyapıyı kurmayan İBB, hazırladığı üst ölçekli planlar ve yandaşlara dağıttığı arazilerle imar rantını elinde tutan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, akıl ve bilim dışı ulaşım projeleriyle yeni afet alanları yaratan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kuzey Ormanları’nda mega yıkım projeleriyle milyonlarca ağacın kesilmesini seyreden Orman ve Su İşleri Bakanlığı olduğunu ifade eden yaşam savunucuları, “İstanbul halkı olarak bize, kentimize, yaşam alanlarımıza yaşattığınız zulme sessiz kalmayacağız. Asıl afet sizsiniz, derhal istifa edin” dedi.

"Çalı dikmek ağaçlandırma değildir"

Basın açıklamasının ardından oradan geçen bir vatandaş söz alarak İBB’nin yol kenarlarındaki ağaçları sökerek yerine çalı ve ot diktiğini ve bunu da ağaçlandırma/peyzaj/yeşil alan diye sunduğunu söyledi. Bunların ağaçlandırma olmadığını belirten vatandaş, yandaşları zengin etmenin bir yolu olduğunu aktardı. Ardından söz alan Bakırköy Kent Savunması, ilçede Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin arazisinin yok olmaması için verdikleri mücadeleyi anlattı, herkesi destek vermeye çağırdı.