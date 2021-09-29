Yaşam alanlarını korumak için mücadele edenlerin aşina olduğu bir hikâye: “Yeşil Vadi’nin Korkusuz Çocukları” okurlarla buluştu

Yaşam alanlarını korumak için mücadele eden herkesin aşina olduğu bir hikayenin anlatıldığı "Yeşil Vadi’nin Korkusuz Çocukları" raflarda.

Demet İkinci'nin kaleme aldığı "Yeşil Vadi’nin Korkusuz Çocukları" Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayımlandı:

“Ufuk ve arkadaşları, oyun oynayarak büyüdükleri Yeşil Vadi içindeki kestaneliğe AVM yapılacağını öğrenince bu duruma kayıtsız kalamaz. Hem kendi oyun alanlarını hem de ağacın, kuşun, kaplumbağaların yaşam alanlarını korumak için harekete geçerler. 7’den 70’e tüm mahalleli de çocuklara destek olur. Ama AVM sahipleri vazgeçecek gibi değildir... Nezaketle hoyratlığın karşı karşıya geldiği bu çekişmede, kazanan kim olacaktır?

Demet İkinci kimdir?

1971’de Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde doğdu. 28 yıl boyunca matematik öğretmeni olarak çalışan İkinci, İş Kültür Yayınları’ndan çıkan Mini Kumbara Dergisi’nde öyküleri yayımlandı. Yeşil Vadi’nin Korkusuz Çocukları yazarın ilk çocuk romanı.