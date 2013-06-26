Yasal uyuşturucular eroin ve kokaini geçti

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Dairesi UNODC tarafından hazırlanan raporda, devletlerin "yasal uyuşturucuların" kullanımının artmasıyla baş etmeye çalıştığı vurgulanırken, eroin ve kokain gibi daha bilinen uyuşturucuların tüketim miktarının ise dünya genelinde durağan olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler'in 2013 Dünya Uyuşturucu Raporu'nda, yeni sentetik uyuşturucu maddelerin internet üzerinden yayılmakta olduğuna dikkat çekti. Rapor, bu uyuşturucuların yasal olmalarına rağmen ölümcül sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.



En büyük pazar ABD

Raporun güvenilirliği yeterince test edilmemiş olan "yeni psikoaktif maddeler" (NPS) diye bilinen ilaçların kamu sağlığına büyük zarar verebileceği üzerinde durdu. Rapor, "İnternet aracılığıyla ve açıkça satılan NPS'ler bilinen uyuşturuculara göre çok daha fazla tehlikeli olabilir. 'Çeşni', 'miyav miyav' ve 'banyo tuzu' gibi sokak isimleri genç insanları, düşük risk alarak keyif yaşadıklarına ilişkin yanlış bir düşünceye itiyor" sözleri ile konuyu açıkladı.

UNODC, sürekli yeni maddeler ortaya çıktığından, yetkililerin bunlara yetişmeye çalıştığını belirterek, suç örgütlerinin kolluk güçlerine göre çok hızlı hareket ettiğini aktardı. Rapora göre, yeni nesil uyuşturucuların ortaya çıkış yeri Asya olmasına rağmen, en büyük pazar Amerika Birleşik Devletleri. ABD'de bu maddelerin kullanım oranı, Avrupa Birliği ülkelerine göre iki kat fazla.

AB içindeyse gençlerin en çok uyuşturucu kullandığı ülke İngiltere. Yaşları 15-24 arasındaki 700 bin İngiliz gencin bu yasal uyuşturucuları denemiş olduğu belirlendi.

Avrupa Uyuşturucu Maddeler ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin, geçen yıl içinde 73 yeni uyuşturucu madde tespit ettiğini belirtti. 2011'de tespit edilen uyuşturcu madde sayısı ise sadece 49'du.