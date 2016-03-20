'Yasak'lı Newroz kutlamalarına polis müdahalesi; 200'ün üstünde kişi gözaltında

İstanbul'da, Adana'da, Ceyhan'da, Şanlıurfa'da, Siverek'te, Silopi'de valilik tarafından yasaklanan ancak buna rağmen gerçekleşen Newroz kutlamalarına polis müdahale etti. Türkiye genelinde gözaltı sayısı 239 olduğu öğrenildi. İstanbul'da 125 kişi, Ceyhan'da 50 kişi, Siverek'te 15 kişi, Urfa merkezde 4 kişi, Batman'da 15 kişi, İzmir'de 19 kişi, Silopi'de 9 kişi gözaltına alındı. Plastik mermi, tazyikli su ve biber gazıyla yaşanan müdahalede 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Newroz kutlamalarına ilişkin 120 bin polis ve 80 bin jandarmanın görevlendirildiğini açıklamıştı.

İstanbul'da 125 gözaltı

Bakırköy'de yapılmak istenen Newroz kutlamaları, İstanbul Valiliği tarafından geçen hafta yasaklandı. HDP Newroz Komitesi, yasağa rağmen ilçelerde kutlamaların yapılacağını duyurmuştu. Valiliğin ve HDP'nin kararının ardından bugün başta Bakırköy Newroz alanı olmak üzere birçok ilçede polis yoğun güvenlik önlemi alırken, Bakırköy Halk Pazarı'na çıkan yollar da kapatıldı. Bölgede bulunan polis ekipleri zaman zaman pazara çıkan yolların araç trafiğine kapalı olduğu anonsu yaparken alana gitmek isyenler de polis engeline takıldı. Avukat Bülent Çoban, 50 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyledi. Ayşe Erdem de kent genelinde 125 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adana’da sabah saatlerinde Karasu Kavşağı’nda başlayan kutlamalara polisin sert müdahalede bulunduğu ve olaylar sırasında bir kişinin yaralandığını söyledi. Ceyhan’da da kutlamalara valiliğin iki kez izin verdiğini ancak sonrada yasakladığını söyleyen Beştaş, “Her sokak TOMA’lar tarafından tutulmuş. İlçe merkezinde birçok yerde polis sert müdahalede bulunuyor. Şimdiye kadar ilçe merkezinde 4 kişi yaralandı. 50 kişi de gözaltına alındı. Halk baharı karşılamakta ısrarlı. Ancak müdahaleler sürüyor” dedi.

Sabah saatlerinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da katıldığı Batman'daki Newroz kutlamalarına polis müdahalede bulundu. Demirtaş'ın konvoyunu karşılama sırasında başlayan olaylar devam ederken plastik mermiden dolayı iki çocuk yaralandı. Batman Barosu'ndan Mesut Aydın 15 kişinin gözaltına alındığını bildirirken Avukat Zedan Ekmen de gözaltına alınanlardan birinin çocuk olduğunu söyledi. İMC TV muhabiri Kadriye Devir Uçar da kent gelinde gerilimin devam ettiğini ifade etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir'in katılımıyla gerçekleşen kutlamalara da müdahale edildi. HDP İl Eş Başkanı Rıdvan Yavuz, olaylar sırasında 15 kişinin, kent merkezinde dün gerçekleşen kutlamalar sırasında da 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İHD Şırnak Başkanı Emirhan Uysal da dün sokağa çıkma yasağının gece devam ettiği Silopi'de Newroz kutlamalarına polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ettiğini ve 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Gaziantep kent merkezinde de gerçekleşen kutlamalar sırasında 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İzmir’de 19 kişi gözaltına alındı

Bianet'in haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında 3 dernek ve bir HDP ilçe temsilciliğinin de bulunduğu 32 adreste arama yapıldı.

Yaklaşık 500 polisin katıldığı aramalarda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Buca İlçe Başkanı C.A ve Konak İlçe Başkanı M.K. ile ilçe teşkilatı yöneticileri de bulunuyor.

"Gerilla da bizim çocuğumuz, asker de..."

DHA'nın haberine göre, Elazığ'daki HDP ve EMEP tarafından yapılan Newroz kutlamasında konuşan Altan Tan ise, "Biz bütün bir Ortadoğu'da, önce Türkiye'de bir ortak yaşamı demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'ni barışçıl yollarla, şiddeti terk ederek, silahları susturarak korumak zorundayız. Allah hepimize yardım etsin, Allah bu ateşi söndürsün" dedi.

Tan , "Gerilla da bizim çocuğumuz, asker de bizim çocuğumuz, polis de bizim çocuğumuz. Kardeşlerin birbirini öldürmesini engellemektir bugün en önemli görevimiz. Biz siyasilerin en önemli görevi olayları tahrik etmek, ateşin üzerine benzin dökmek, halkları birbirine kırıştırmak değil, nasıl barıştırırız, nasıl anlaştırırız nasıl bir ortak yaşam ortaya çıkarırız, bizim görevimiz bu" dedi.