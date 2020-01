İçişleri Bakanı: Newroz kutlamaları için 120 bin polis, 80 bin jandarma görevlendirildi

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Newroz kutlamalarına ilişkin alınan emniyet tedbirleriyle ilgili olarak, 120 bin polis ve 80 bin jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı. Ala, "143 noktada x-ray cihazlarıyla aramalar yapılmaktadır. 10 bin arama dedektörü ve 614 adet bomba ve patlayıcı tespitinde kullanılan köpekle beraber arama, yol kontrolleri yapılmaktadır" ifadesini kullandı.

Bakan Ala, 4 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda canlı bombanın IŞİD bağlantılı Mehmet Öztürk olduğunun kesinleştiğini belirterek, "Canlı bombanın emniyet ya da jandarmada arama kaydı yok. Başka bağlantıları olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.

Bakan Ala, bölgede devam eden operasyonlar, Newroz kutlamaları ve İstiklal saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ala'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünkü menfur terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum ve taziyelerimizi sunuyorum. Bütün yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugün sizlerle üç konuya ilişkin değerlendirme ve açıklamalarda bulunup vatandaşlarımıza bu hususlardaki düşüncelerimizi ve değerlendirmelerimizi aktaracağım. Bunlar Nevruz, 21 Mart'ta. Sokağa çıkma yasağı ve devam eden operasyonlar ve İstanbul'daki terör saldırısı.

"120 bin polis, 80 bin jandarma görevlendirildi"

Vatandaşlarımızın Nevruzlarını kutluyorum. Nevruz bizim bölgemizde, birçok ülkenin kardeşçe, barış içerisinde, baharın gelişini kutladıkları bir bayramdır. Yıllardır bu konuya ilişkin tedbirlerimizi alıyoruz ve huzur, güven içinde vatandaşlarımızın Nevruzlarını kutlamalarını sağlıyoruz. Bugün de sizlerle aldığımız bazı tedbirleri paylaşacağız. Ülke genelinde 120 bin polis, 80 bin jandarma olmak üzere 200 bin güvenlik görevlisi Nevruz’da asayişi sağlamak için görevlendirilmiştir. 1270 noktada yol araması yapılmaktadır il ve ilçelerde. 143 noktada x-ray cihazlarıyla aramalar yapılmaktadır. 10 bin arama dedektörü ve 614 adet bomba ve patlayıcı tespitinde kullanılan köpekle beraber arama, yol kontrolleri yapılmaktadır.

Bu aramalar Nevruz’u Nevruz gibi kutlamak için vatandaşlarımızın güvenliğini temin içindir. Elbette orada güvenlik birimlerimiz de vatandaşlarımıza en güzel biçimde davranışlarda bulunacaklardır. Vatandaşlarımızın da güvenlik birimlerimize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Ayrıca bu tedbirlerin bizim arzu ettiğimiz istikamette uygulanıp uygulanmadığını tespit için de 160 bin müfettiş görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini bize aktarıyor.

"10 il ve ilçede kutlamalara izin verildi"

10 il ve ilçede Nevruz kutlamalarına resmen izin verilmiştir. Bazı il ve ilçelerde yapılmamasının vatandaşlarımızın güvenliği bakımından daha yararlı olabileceği değerlendirilmiştir. Oradaki Nevruz’u kutlamak isteyen vatandaşlarımız gerekçesiyle aktarılan bu hususları dikkate almışlardır.

İkinci konu, terörle mücadele... Önce şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şu an itibariyle 7 ilçe ve Şırnak il merkezinde sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Operasyon ve sokağa çıkma yasağı devam eden Şırnak Merkez, Nusaybin, Yüksekova, Bağlar’ın bir mahallesi... Buralarda 24 saat esasına göre sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar devam etmektedir. Çukurlar, bomba düzenekleri ortadan kaldırılmakta, barikatlar temizlenmektedir. Bu operasyonlarla yürüttüğümüz güvenlik hizmeti vatandaşımızın memnuniyetine mazhar olmuştur. Hiç kimse çocuğunun terörist olmasını arzu etmez, kimse teröristlerin bulunduğu bir yerde etki alanında olmasını istemez. Hiçbir devlet de buna izin vermez.

Türkiye de hukuk ve demokrasi içinde ama terörle kararlı bir şekilde mücadele ederek yoluna devam etmektedir. Elbette onların yerlerinden yurtlarından terörist baskısıyla edilmesinden dolayı ciddi sıkıntılar oluyor ama her bakanlık seferberlik halinde bu ihtiyaçları gidermektedir. Kimse endişe etmesin. Orada herhangi bir taş yerinden oynamışsa o taşı yerine koymak boynumuzun borcudur. Hiçbir şekilde herhangi bir problemle karşılaştıklarında tek başlarına kalacaklarını düşünmesinler. Zaten operasyonların bittiği, temizliklerin yapıldığı yerlerde aldığımız inisiyatifleri vatandaşlarımız görmektedir. Bu hizmetlerin kalitesini daha da artıracağız.

Cizre ve Silopi’de operasyonlar bitti ama gece sokağa çıkma yasakları devam etmektedir. Temizlik ve iyileştirmeler devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamaktan memnun olduklarını görüyoruz. Sur ve İdil’de ise gündüz dahil hala sokağa çıkma yasağını uyguluyoruz ama operasyonlar bitti. Arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Buralarda da aynı şekilde hizmetleri sunup yolumuza devam edeceğiz.

"Canlı bombanın emniyet ya da jandarmada arama kaydı yok"

İstanbul’daki menfur intihar saldırısını gerçekleştiren teröristin kimliği tespit edildi. 1992 doğumlu Gaziantep nüfusuna kayıtlı Mehmet Öztürk. Mevcut bulgular teröristin DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Başka bağlantıları ve arkasında başka güçlerin olup olmadığı büyük bir titizlikle araştırılmaktadır. Şahsın emniyet ya da jandarmamızda herhangi bir arama kaydının bulunmadığıdır. Şu ana kadar 5 gözaltı olmuştur. Konu bütün detaylarıyla, her türlü ihtimal dikkate alınarak sürdürülmektedir. Terör küresel bir nitelik kazanmıştır. Bugün Avrupa’nın ortasında, ABD’de, son on yıl içerisinde her yerde terörist saldırılar olmaktadır. Burada uluslararası işbirliği ve ittifaklar önem kazanmıştır. AB’deki mevkidaşlarımızla görüşmelerimizde ana başlıklardan biri terörle mücadeledir.

İkinci konu göç olmaktadır. Aynı göçü de tetiklemektedir. Bir yerde kaos varsa, stabilite yoksa yanıbaşımızdaki ülkeler böyle...

Etkinin en aza indirmek için birinci iş uluslararası işbirliğini sağlamaktır. İkinci olarak ülkemizde teröre karşı bütün kesimlerin topyekün karşı durmasıdır. Amasız, ancaksız, bir takım rantlar, siyaset üretilmeksizin karşı duruştur. Bu da terörün, teröristlerin eylem yapabilme iklimlerini kurutma bakımından çok önemlidir. Onların amacına hizmet edecek söylemde bulunmak hiçbir zaman yerinde değildir. Hiç olmamasını sağlayıcı biçimde çalışmak görevimizdir ama ne kadar tedbir alırsanız alın önleyemeyeceğiniz türde bir sıkıntı olduğunu, melanet bir saldırı türü olduğunu akıldan uzak tutmamak gerekir. Vatandaşlarımız bilsinler ki, bir kısmını açıkladık, bir kısmını açıklamıyoruz ama başka ülkeler de böyle yapıyor. Kendi huzurları için devlet mekanizmasının bütün katmanlarını gözden geçirerek alabileceği her tedbiri gözden geçirerek meselenin üstüne gitmektedir. Başarılı sonuçlar alındığı açık ve ortadadır. Bu tür faaliyetler karşısında ülke bir bütün olarak topyekün duracaktır ve aşacağız. Bu mesele bizim üstesinden geleceğimiz bir husustur.

Millet olarak kenetlenip meselenin karşısında duracağız. Devlet olarak topyekun bütün mekanizmaları harekete geçirip yola devam etmek bu meselede alacağımız sonucu belirleyecektir. Son olarak, terörle mücadele de kararlılıkla devam edecektir.