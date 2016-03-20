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Yaşam

İstanbul'da 125 kişi Newroz kutlamalarında gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Bakırköy Pazar Meydanı'nda yapılacak Newroz mitingini yasaklamıştı

20 Mart 2016 11:15

Rabia Çetin

İstanbul Bakırköy'de HDP tarafından düzenlenmek istenen newroz etkinliğini katılmak isteyenler polis tarafından engellendi. Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden avukat Bülent Çoban, 50 kişinin gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyledi. HDP İl Eş Başkanı Ayşe Erdem de kent genelinde 125 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

Bakırköy'de yapılmak istenen Newroz kutlamaları, İstanbul Valiliği tarafından geçen hafta yasaklandı. HDP Newroz Komitesi, yasağa rağmen ilçelerde kutlamaların yapılacağını duyurmuştu. Valiliğin ve HDP'nin kararının ardından bugün başta Bakırköy Newroz alanı olmak üzere birçok ilçede polis yoğun güvenlik önlemi alırken, Bakırköy Halk Pazarı'na çıkan yollar da kapatıldı. Bölgede bulunan polis ekipleri zaman zaman pazara çıkan yolların araç trafiğine kapalı olduğu anonsu yaparken alana gitmek isyenler de polis engeline takıldı. Avukat Bülent Çoban, 50 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyledi. Ayşe Erdem de kent genelinde 125 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 

Polis helikopteri Bakırköy Başta olmak üzere birçok ilçede uçuş yaptığı görülürken Bakırköy metro istasyonuna giriş ve çıkışlar da kapatıldı. Polis, İncirli metrobüs durağında da önlemler aldı. Alana girmek isteyen bir grup ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. 

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ayşe Erdem, Bakırköy, Şirinevler, Gazi'de Newroz kutlamalarına polis müdühalesi olduğunu söyledi.

İstanbul'un dört bir yanında polis kuşatması olduğunu söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, birçok kişinin gözaltına alındığını söyledi. "Sokaklar gözaltı alanı haline getirildi" diyen Yüksekdağ, şöyle konuştu:

"Yüzlerce insanımız sokaklarından çıkarılamaz hale geldi. İstanbul'un yasak alanına dönüştürülmesi halkın güvenliğiyle ilişkili olamazdı. İstanbul Valiliği ve meniyeti halkın güvenliğini düşünseydi. Dün Taksim'de 2 ay önce Sultanahmet'te bombalar patlamazdı. Gözettikleri tek şey bu zamana kadar kurdukları baskı mekanizamsının kurumsallaştırılmasıdır. 

Canlı bomabaları, bombaları patlamasını engellemesi gereken siyasi iktidfar halka, 'canlı bombaları yakalayamıyorum' diyor. Bugün İstanbul'da halkın sokağa çıkmasını böylece engellemeye çalışıyorlar. Olay halka müdahale etmekten çıkara bir karanlık bir siyasete dönüştü."

Newroz kutlamalarına yapılan müdahaleler dolayısıyla açıklama yapan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, "Onlarca arkadaşımız gözaltına Newroz'u kutlamak istediği için gözaltına alındı. İstanbul'un bütün mahallelerinde bir 'terör' söz konusu. İnsanlar sokağa çıkamayacak durumda" dedi. 

Bir kaos ortamının yaratılmış olduğunu söyleyen Yüksek, "Bunu yaratan AKP hükümetidir. Kaos ortamında kendi iktidarını pekiştirmek ve suçlarını örtmek isteyenler korkuyu ve baskıyı hakim kılmak istiyor. İçeride ve dışarıda savaş ortamı yaratarak kirliliklerini örtmek istiyorlar. Bu savaş bir ülke savaşı, vatan ve millet svaşı değildir. Bu savaş Saray'ın ve AKP hükümetinin savaşıdır. Hepimizin buna dur demesi gerekiyor. Korkuyla bizi teslim almak istiyorlar" diye konuştu. 

Yasakların bilinçli bir şekilde geliştirildiğini söyleyen Yüksek, "Günlerdir İstanbul'daki Newroz kutlamalarında canlı bomba saldırısı olacağını söyleyerek korku politikasını yaymaya çalışıyorlar. Dün gerçekleşen saldırı gibi bunu önlemeyen, bunun sorumluluğunu almayan AKP hükümetidir. Güvenlik tedbir önlemleri polis, asker, tank ve topla sağlanamaz. Bunun önlemenin yolu toplumsal barıştır" ifadesini kullandı.

 

9 ÖHD'li avukatın gözetiminde ifadeler alınacak 

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre de İstanbul'da gözaltına alınanların ifadesi 9 ÖHD’li avukatın gözetiminde alınacak.

Gözaltına alınan bazılarının isimleri ise şöyle: Figen Karagöz, Serdar Baran, Eser Benzer, Muhammed Furkan Günay, Kerem Aramacı, Hanefi Akça, İlyas Kazan, Ergin Kırlangıç, Ziver Turan, Feyyaz Yıkılmaz, Mehmet Barçadurmuş, Kayahan Kaya, Şirin Turan, Kadir Bazancir, Yavuz Günay, Cesur Yılmaz, Mehmet Güler, Osman Koç, Derviş Karadana, İnan Şipal, Mehmet Nuri Şahin, Abdülaziz Gül, Naci Yılmaz, Gülistan Aydın, Mehmet Sait Aydın, Muhammed Dağ, İsmail Cemre, Gıyasettin Güler, Bayram Özçelebi, Özer Koçer, Yusuf Peyker, Ali Kahraman, Onur Hacer, İzzet Yegin, Suat Karakaya, Ümit Aydemir, Mazlum Teymuroğlu, Ramazan Güler, Muhammed Diyadin Artürk, Şinasi Parlayıcı, Emrah Önler, Mehmet Aksoy, Sadi Teymuroğlu, Mehmet Yetiş, Mahsum Önder, İhsan Yaoğlu, Yaşar Yazıcı, Hasret Erdem, Alican Temel.

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