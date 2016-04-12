'Yasaklı kentler'deki öğrenciler: LYS başvurumuzu bile yapamadık, çatışma ortasında sınava hazırlanıyoruz

Şırnak kent merkezinde, Mardin’in Nusaybin ilçesinde ve Silopi’de devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) başvuramayan öğrencilerin yardımına yine üniversite öğrencileri yetişti. Üniversitedeki öğrenciler sokağa çıkma yasağının olduğu kentlerdeki arkadaşları adına sınava başvuruda bulundu. Silopi'deki öğrenciler de "Çatışmaların ortasında sınava hazırlanıyoruz" dedi.

Nusaybin’de 13 Mart’ta ve Şırnak’ta da 15 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilince öğrenciler Silopi’ye gitti. Ancak Silopi’de de 5 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edilince öğrenciler üniversite sınavının ikinci basamağı olan LYS’ye başvurularını yapamadı. Üniversite öğrencileri tarafından kurulan Cudi Ekoloji ve Kültür Derneği ile Silopi Öğrenci Derneği yasaktan dolayı LYS’ye başvuru yapamayan öğrencilerin bilgilerini telefon üzerinden alarak onlar yerine sınav başvurusunu yapıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 400 öğrencinin sınav başvurularını yapan üniversiteli öğrenciler, harç paralarını da kendi aralarında toplayarak yatırıyor.

Öğrenciler arasında sınav dayanışması

Cudi Ekoloji ve Kültür Derneği Başkanı Fadıl Tay, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyor. Yasaktan önce Silopi’ye gittiğini söyleyen Tay, yasak ilan edilince okuluna geri dönemediğini bu nedenle vize sınavlarına giremediğini ifade etti. Kendi sınavlarının yanı sıra üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere de yardım etmeye çalıştıklarını söyleyen Tay, “Bizim olduğumuz mahallelerde çatışmalar daha az olduğu için internet bağlantısında sıkıntı yaşamıyoruz. Ulaşabildiğimiz öğrencilerden kimlik bilgilerini ÖSYM şifrelerini alarak İzmir’de, Mardin’de, Diyarbakır merkezde ve Tunceli’deki arkadaşlara gönderiyoruz. Oradaki arkadaşlarımız sınav harçlarını yatırıyor biz de buradan sınav başvurularını gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar 200 öğrencinin sınav başvurusunu yaptık. Ama sınava başvuracak öğrenci sayısı bin 500 civarında ve başvuru süresi 14 Nisan’da sona erecek” diye konuştu.

“Çatışma travmasından okumaktan vazgeçenler oldu”

Nusaybin’de, Yüksekova’da, Silopi’de, Şırnak merkezde öğrencilerin TEOG, KPSS, ALES’e başvuramadıklarını ve açık öğretim sınavlarına giremediklerini söyleyen Tay, “Aralık’tan bu yana birçok kentte çatışmalar yaşandığı için öğrenci arkadaşlarımız diğer öğrencilerden daha geri başladılar ders çalışmaya. Sınav başvurularını kendi aramızda dayanışmayla çözmeye çalışıyoruz ama eğitimde yaşanan bu hak ihlâlinden dolayı büyük travmalar meydana geldi. Birçok arkadaşımız sınava girmekten vazgeçti” ifadesini kullandı.

“Çatışmaların ortasında ders çalışmaya çalışıyoruz”

Nusaybin’deki yasak dolayısıyla annesi, babası ve engelli kardeşinin Mardin’in bir köyüne yerleştiğini söyleyen 22 yaşındaki Atika Boğa sınava hazırlanmak için Silopi’ye gittiğini söyledi. Boğa, "Nusaybin’deki çatışmalardan dolayı buraya gelmek zorunda kaldım. Ama dershaneye yazıldığım gün yasak ilan edilince sınava bile başvuramadım. Üniversitede okuyan arkadaşların yardımıyla başvuruyu yaptık. Sokağa çıkamadığımız için ne ders çalışacak kaynak bulabiliyoruz ne de ders çalışabilecek bir ortam” diye konuştu.

“Açık öğretimde okudum” diyen Atika Boğa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sınava büyük bir istekle hazırlanıyordum. Önce Nusaybin’de çatışmalar arasında ders çalışmaya çalıştım. Yasak ilan edilince Silopi’ye geldim. Dershaneye kayıt yaptırdığım gün bu kez burada yasak ilan edildi. Çatışmaların arasında ders çalışmaya çalışıyoruz. Kitaplarını dahi alamadan evlerinden çıkmak zorunda kalan arkadaşlarımız var. Artık bu yasak kalksın istiyoruz.”

“22 kişiyle aynı evde kalıyoruz”

Şırnak kent merkezinde 15 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilince ailesiyle Silopi’ye giden Aysun Zeyrek de 22 kişilik bir evde sınava hazırlandığını söyledi. Arkadaşlarının kendi adına sınava başvurduğunu söyleyen Zeyrek, “Sınav başvurularını bir şekilde yaptık ama onca çatışma içerisinde ailemle akrabaların evinde kalıyoruz. Böyle bir durumda ders çalışmak imkânsız” dedi.