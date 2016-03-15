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Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı ve operasyon, 'Mehter Marşı'yla başladı

Kentin birçok yerinde patlama ve silah sesleri duyulmaya başlandı

15 Mart 2016 11:22

Sokağa çıkma yasağının saat 23.00'dan itibaren uygulanmaya başlandığı Şırnak'ta güvenlik güçleri, PKK'lıların patlayıcı tuzakladığı hendek ve barikatların temizlenmesi için operasyon başlattı. Zırhlı araçlardaki hoparlörlerden 'Mehter Marşı' çalınmasıyla başlayan operasyonlar kapsamında, kentin bazı mahallelerinde silah sesleri de yükseldi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Hendek ve barikatların bulunduğu Yeni, Bahçelievler, Dicle, Cumhuriyet, İsmet Paşa, Gazipaşa ve Yeşilyurt mahallelerinden zaman zaman silah ve patlama sesleri duyuldu. Hendek ve barikatların bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi'ne hakim tepelerde konuşlanan tanklar da tespit edilen mahallelere top atışı yapmaya başladı. Kentin birçok yerinde patlama ve silah sesleri duyulmaya başlandı.

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