T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

'Yasaklar Türkiye'nin imajını zedeliyor'

İngiliz 'The Guardian' gazetesi, bir Türk mahkemesinin, 'akıllı tasarım' teorisine yönelik sert eleştirileriyle tanınan Richard Dawkins'in resmi sitesine erişimi yasaklamasının T&u

19 Eylül 2008 03:00

İngiliz The Guardian gazetesi, bir Türk mahkemesinin, "akıllı tasarım" teorisine yönelik sert eleştirileriyle tanınan Richard Dawkins'in resmi sitesine erişimin yasakladığına dikkat çekerek, sitelere yönelik müdahalelerin Türkiye'nin "imajını bozduğu"nu savundu.

Türkiye'de bir mahkemenin, "akıllı tasarım" teorisine yönelik sert eleştirileriyle tanınan İngiliz bilim insanı ve yazar Richard Dawkins'in resmi sitesine erişimin yasaklaması, İngiltere'de yankılandı. The Guardian gazetesi, sitelere yönelik müdahalelerin Türkiye'nin "imajını bozduğu"nu savundu.

İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'de bir mahkemenin, evrimci Richard Dawkins'in resmi sitesine erişimin, "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın şikayeti üzerine yasakladığına dikkat çekti.

Böylece Adnan Oktar'ın üçüncü defa bir siteye erişiminin yasaklanmasını başardığını kaydeden gazete, ancak Oktar'ın, Dawkins' "Tanrı Yanılgısı" kitabının Türkiye'de yayınlanmasını engelleyemediğini belirtti. Gazete şunları yazdı:

"Türkiye'nin, sitelerin yasaklanması konusunda bozuk bir sicili var ve özellikle ulusal hassasiyetleri rencide ettiği gerekçesiyle YouTube'yi bloke etmekten hoşlanıyor. Yasaklar da, ifade özgürlüğüne uygulanan kısıtlamaların AB üyeliği adaylığı nedeniyle incelendiği bir dönemde imajına zarar veriyor."

İlgili haberler:

Youtube yasağı delik deşik

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24