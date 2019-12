'Yasaklar Türkiye'nin imajını zedeliyor'

Youtube yasağı delik deşik

İngiliz The Guardian gazetesi, bir Türk mahkemesinin, "akıllı tasarım" teorisine yönelik sert eleştirileriyle tanınan Richard Dawkins'in resmi sitesine erişimin yasakladığına dikkat çekerek, sitelere yönelik müdahalelerin Türkiye'nin "imajını bozduğu"nu savundu.Türkiye'de bir mahkemenin, "akıllı tasarım" teorisine yönelik sert eleştirileriyle tanınan İngiliz bilim insanı ve yazar Richard Dawkins'in resmi sitesine erişimin yasaklaması, İngiltere'de yankılandı. The Guardian gazetesi, sitelere yönelik müdahalelerin Türkiye'nin "imajını bozduğu"nu savundu.İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'de bir mahkemenin, evrimci Richard Dawkins'in resmi sitesine erişimin, "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın şikayeti üzerine yasakladığına dikkat çekti.Böylece Adnan Oktar'ın üçüncü defa bir siteye erişiminin yasaklanmasını başardığını kaydeden gazete, ancak Oktar'ın, Dawkins' "Tanrı Yanılgısı" kitabının Türkiye'de yayınlanmasını engelleyemediğini belirtti. Gazete şunları yazdı:"Türkiye'nin, sitelerin yasaklanması konusunda bozuk bir sicili var ve özellikle ulusal hassasiyetleri rencide ettiği gerekçesiyle YouTube'yi bloke etmekten hoşlanıyor. Yasaklar da, ifade özgürlüğüne uygulanan kısıtlamaların AB üyeliği adaylığı nedeniyle incelendiği bir dönemde imajına zarar veriyor."