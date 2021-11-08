Yasak Elma'ya yeni oyuncu

Yasak Elma dizisinde Murat Aygen'in hayat verdiği Doğan karakterinin yardımcısı değişti. Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı alan Erdal Bilingen'in yerine geçecek isim de belli oldu.

Pazartesi günü 119. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Yasak Elma dizisinde zorunlu bir ayrılık yaşandığı ortaya çıktı. Doğan karakterinin yardımcısı Çetin rolünde değişim yaşandı.

Erdal Bilingen gitti, Ersel Şibil geldi

Yasak Elma dizisinde Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakterinin yardımcısına Erdal Bilingen hayat veriyordu.

Ancak Çetin karakterini canlandıran Erdal Bilingen'in sağlık sorunları yaşadığı ve diziden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizide Doğan'ın yeni yardımcısı Ersel Şibil oldu.

Çeşitli projelerde oyuncu koçluğu yapan Ersel Şibil, daha önce Öyle Bir Geçer Zaman ki, Küçük Ağa, Gülperi isimli dizilerde rol almıştı.

Öte yandan Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği Kumru, tansiyonu artırmaya devam edecek. Kumru'nun sırrının peşine düşecek olan Yıldız, onun bebek aldırdığını öğrenecek.