Yasak Elma'ya veda eden Nesrin Cavadzade'den dizi ekibine gönderme

Yasak Elma dizisine veda eden ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 109. bölümüyle ekrana geldi.

Cansu'nun yalıdaki partiye düzenlediği silahlı saldırıda ölen kişinin Şahika olduğu ortaya çıkmıştı. Yasak Elma'nın 3 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde ise Şahika için cenaze töreni düzenlendi.

tv100'ün haberine göre; dizideki cenaze sahnesinin ekrana gelmesiyle veda paylaşımı yerine gönderme yapan Cavazade, "İşte Şahika'nın ardından dökülen yegane gerçek gözyaşları" notuyla dizi setinde tabut başında ağlayan menajer ve oyuncu Hayati Akbaş'ın görüntülerini paylaştı.