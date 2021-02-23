Yasak Elma'nın son bölümünde beklenmedik öpücük

Birlikte olmak istemediğini söylemesine rağmen Cansu'nun zorla kendisini öpmesiyle şoke olan Çağatay'ın o anları ise bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi, dün akşam 99. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Entrikaların bitmediği dizide bu sefer de Cansu ve Çağatay arasında beklenmedik gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz bölümlerde bir plan yaparak sarhoş olan Çağatay'ı otel odasına götüren ve ilişkiye girmişler gibi gösteren Cansu, bu sefer de bambaşka bir plan yaptı. Çağatay'ın Yıldız'la evliliğini bozmak için planlar yapan Cansu, arabasından bir şey almak için bahçeye çıkan Çağatay'ın yanına gitti. Çağatay'ın yakınlaşıp "Benden uzak dur" demesini fırsata çeviren Cansu, Çağatay'ı öptü.