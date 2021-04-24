Yasak Elma dizisinde ayrılık!

Yasak Elma dizisinde Cansu karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya diziye veda edecek.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rollerini Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade'nin paylaştıkları Yasak Elma dizisine bu hafta Nilperi Şahinkaya'nın hayat verdiği 'Cansu' karakteri veda edecek.

Yasak Elma dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde bir ölü, bir de yaralı olacağı ortaya çıkmış, dizide Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya'nın silahlı baskınının nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmuştu.

Şahinkaya'nın diziye veda edeceği belirtildi. Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Cansu karakterinin yerine bir başka kadın karakterin gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.