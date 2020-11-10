Yasak Elma oyuncusu Hazal Erişkin'in yüzüne, köpek saldırısı sonrası 30 dikiş atıldı

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi oyuncusu Hazal Erişkin, arkadaşının beslediği 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yüzü parçalanan Erişkin'e 30 dikiş atıldı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, dizideki performansıyla dikkat çeken genç oyuncularından Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Bir arkadaşının evine giden Hazar Erişkin, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevdi. Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan Erişkin'in yüzünü köpek ısırdı. Yaralanan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra acil olarak hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldı.

Hazal Erişkin kimdir?

Hazal Eriskin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, sevilen komedi dizisi Afili Aşk'ın kadrosunda Hazal karakterine can verdi. Son olarak Yasak Elma dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Hazal Erişkin, 2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmiş, en sonunda tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı.