Yasak Elma dizisi oyuncusu Eda Ece setlerin devam etmesine tepki gösterdi

Yasak Elma dizisinin oyuncularından Ece, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle setlerin hâlâ devam etmesine tepki gösterdi.

Oyuncu Eda Ece, her geçen gün yayılan Koroanvirüs'e dair Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Dünyada giderek yayılan Koranavirüs'ün Türkiye'ye de sıçramasının ardından birçok önlem alındı. Okulların tatil edilmesinden sonra etkinlik ve turneler de ertelendi.

Yasak Elma'da oyuncu olan Eda Ece de dizi setlinin devam etmesine tepki göstererek bu konuda rahatsız olduğunu dile getirdi. Ece "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." diye yazdı.

Ece, paylaşımının ardından kendisine tepki gösteren kullancılarına ise şöyle yanıt verdi:

"Acaba aptal aptal şeyler yazanlara cevap mı versem, burdan paylaşıp herkese mi göstersem, utanma gibi bir özellikleri var mıdır? Önce insan, önce sağlık! Burada 150 kişi çalışıyor. Bizim işimiz bu, buradaki durumu yazıyoruz. İnsan çalışıyor burada (!) Allah akıl fikir versin."