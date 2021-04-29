Yasak Elma dizi setinde kavga çıktı iddiası

Yasak Elma'nın yeni bölümünde Şahika karakterinin öleceği belirtildi. Herkes Cansu karakterinin ölmesini beklerken Nesrin Cavadzade'nin oynadığı Şahika'nın ölmesi izleyenleri şaşırttı. Vedanın asıl nedeninin ise kavga olduğu öne sürüldü.

TV100'de yer alan habere göre, geçen günlerde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi. Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi.

Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı. Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi, çok üşüyen ve "İşi bititip öyle sohbet etseydiniz" diyen Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim yaşandı.