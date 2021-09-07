Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'nin yeni dizisi belli oldu iddiası

Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'nin Ay Yapım’ın Üç Kuruş dizisiyle prensipte el sıkıştığı iddia edildi.

Yasak Elma’dan ayrıldıktan sonra yeni dizisi merak konusu olan Nesrin Cavadzade’nin son günlerde NGM’nin Kaderimin Oyunu dizisiyle sözleşme şartlarıyla ilgili görüşme yaptığı konuşuluyordu.

Ancak Cavadzade’nin son dakika hamlesiyle adres değiştirdiği ve Ay Yapım’ın Üç Kuruş dizisiyle prensipte el sıkıştığı iddia edildi.

İddialar doğru çıkarsa ünlü oyuncu pazartesileri eski dizisi Yasak Elma’ya rakip olacak