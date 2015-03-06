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'Yasak aşkın meyvesiyim' diyen AKP adayı Bitlis'i karıştırdı

'Yasak aşkın meyvesiyim, AK Parti'den adayım' açıklamasıyla gündeme gelen Ece Tuncer'e tepki büyük

06 Mart 2015 16:04

AKP'den Bitlis aday adayı olan ve "Yasak aşkın meyvesiyim" açıklamaları ile parti içinde de tartışma yaratan Ece Tuncer'e tepki yağdı.Aday adayı olduğu Bitlis'te partililerin tepkisini çeken, temayül yoklamasında sadece 3 oy alan Tuncer'e, annesinin 'yasak aşk yaşadığı'nı iddia ettiği Mehmet Ali Ulukaya'nın oğlundan sert bir açıklama geldi. Yusuf Ulukaya, "Beynimize kan sıçradı" dedi.

Temayül yoklamasında sadece 3 oy alabilen Tuncer'e, annesinin aşk yaşadığını iddia ettiği Mehmet Ali Ulukaya’nın oğlu Yusuf Ulukaya adeta ateş püskürdü. 

Vatan'da yer alan habere göre Ulukaya şu açıklamayı yaptı:

"Adaylığını bilmem ama babamızla yasak aşk yaşadığı iddiaları külliyyen yalan. Kesinlikle böyle bir şey sözkonusu değil. Şizofren bir deli saçmalamış. Babamız 1999 yılında vefat etti. Basına yansıyan mahkeme kararları var, böyle birşey olmadığına yönelik. Dönemin Bitlis Milletvekili Edip Safter Gaydalı bu kişilerin eski Bakan Kamran İnan’la ilgisinin olmadığını açıkladı. Basında yer alıyor. DNA testi yapıldı. Hataylı kendisi, mahkeme kararları böyle diyor. Olay böyle yansıyınca babamızın kemikleri sızladı. Beynimize kan sıçradı. Geniş bir aileyiz. Babamızın sözleri kanun gibidir, meclis adamıdır. Kimse böyle birşeye inanmıyor ama at çamuru izi kalsın hesabı. Bu kadının iddiaları doğru değildir.”

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