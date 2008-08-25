Yasağı delen şemsiye!

Sigara yasağında 'kapalı alan' tanımına tente ve güneşlikler de girince şemsiyeci Celal Birsen, üzeri açık 'kuleli tente' geliştirdi. Restoran ve cafeler sipariş için sıraya girdi..



Türkiye'nin ünlü şemsiyecisi Celal Birsen, özellikle alışveriş merkezi, kafe ve restoranlarda müşteri kaybına neden olan sigara yasağı için reçete geliştirdi. Sabah gazetesinin haberine göre, sabit veya seyyar bir tavanı ve çadır, tente, güneşlik dahil tavanı bulunan bütün alanların kapalı alan sayılması üzerine Celal Birsen, 'kuleli şemsiye' üretimine girdi.



Şirket, restoran ve oteller için ürettiği güneş şemsiyelerinin çatılarını özel bir kapakla açtı, açık bölüme de güneş enerjisiyle çalışan bir havalandırma sistemi yerleştirdi. Böylece tentenin altında otururken yükselen sigara dumanı, havalandırmanın da etkisiyle üstteki boşluktan çıkıyor, şemsiyenin çatısındaki açıklık, o bölgeyi 'kapalı alan' olmaktan kurtarıyor.



23 yıldır şemsiye pazarındalar



Türkiye'nin 23 yıllık şemsiyecisi Celal Birsen'in ikinci kuşak temsilcisi Recep Birsen, Çorlu'daki fabrikanın Ar-Ge merkezi aracılığıyla yeni alanlara girdiklerinden söz ederken, tenteler için geliştirdikleri çözümü de anlattı. Bu sistemi, halen üzeri kapalı tentelerden tamamen vazgeçmeden, mevcut modeller üzerinde değişiklik yaparak da kurabileceklerini anlatan Birsen, "Böylece mevcut yatırımlar da çöpe gitmeyecek" dedi. Şirket şimdiden İstinye Park Masa Restoran, Gloria Jeans cafe'ler, Papa Johns Pizza ve Burger King zincirleriyle anlaşmış.



Pırlantalısı da var...



Celal Birsen'in fabrikasında şimdilerde 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Milyonerler Fuarı'nın hazırlıkları var. Şirket, bu fuarda iddialı bir standla yer alacak. Seda Sayan'a Swarovskili, Sibel Can'a pırlantalı şemsiye üreten şirket, fuarda Paris Hilton için ürettiği pembe kumaştan ve değerli taşlarla süslü şemsiyeyi sergileyecek. Çünkü bundan sonraki iş planlarında kişiye özel şemsiye üretmek de önemli yer kaplayacak.