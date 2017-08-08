Yaşadığı 15 evin sokaklarını sergi alanına dönüştürüyor

Sanatçı ressam Vardal Canis'in ilk kişisel sergi projesi 'Yetiştiğim Yerler' için İstanbul'da yaşadığı 9 senenin sonunda, taşındığı 15 evin sokaklarını boyuyor. ergi Yetiştiğim Yerler kapsamında; Ortaköy, Kanlıca, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Nişantaşı, Balat gibi semtlerinin sokaklarında herkes tarafından gezilebilecek.

SanatAtak'ta yer alan habere göre, Vardal Canis‘in Fuat Değirmenci tarafından hazırlanan sitesi eski ev arkadaşlarına teşekkür mesajı ile açılıyor. Yetiştiğim Yerler‘in altında zamanla eklenecek özel isimleri ile yaşadığı evlerin başlıkları olacak. Şimdilik Kadıköy’deki ilk evi “Gül Apartmanı” ve Beşiktaş’daki son evinin yakınındaki “Çırağan” var.

Açıklamaları, görseller ile birlikte, sokakları boyadıkça yüklüyor.

İlk kişisel sergi projesi Yetiştiğim Yerler için İstanbul’da yaşadığı 9 senenin sonunda, taşındığı 15 evin sokaklarını boyuyor. Onun için önemli olan bu sokakları, sergi mekanları olarak yeniden kurguluyor. Doğaçlama gül desenleri ile Yetiştiğim Yerler‘e çiçekler ekiyor. Sergi Yetiştiğim Yerler kapsamında; Ortaköy, Kanlıca, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Nişantaşı, Balat gibi semtlerinin sokaklarında herkes tarafından gezilebilecek.

Anıkolik’in de bir parçası

Şimdilik ise KargArt‘da Deniz Bankal‘ın hazırlarığı Anıkolik sergisinde görülebiliyor. “Nadire Kabini I – benden selam söyleyin bütün aşklarıma” isimli çalışma da belli bir yere kadar bu projenin bir parçası. Sanatçı, “Bahsettiğim nadire kabini içinde, kemikler, dişler ve anahtarlar bulunuyor. O anahtarlar eski evlerimin anahtarları. Fikir de buradan doğdu. Bir şekilde birikmiş olan bu anahtarları müze kabini içinde sergileme düşüncesinin ardından, eski evlerimle alakalı ortaya çıkan bu kabin çalışması hatırlamamı sağladı. Bu da bana iyi geldi. Nihayetinde dökümantasyonunu Can Ceyhan‘ın kamerası ile yaptığımız ilk kişisel sergim Yetiştiğim Yerler oldu” diyor.