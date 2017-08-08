T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yaşadığı 15 evin sokaklarını sergi alanına dönüştürüyor

Doğaçlama gül desenleri ile 'Yetiştiğim Yerler'e çiçekler ekiyor

08 Ağustos 2017 15:00

Sanatçı ressam Vardal Canis'in ilk kişisel sergi projesi 'Yetiştiğim Yerler' için İstanbul'da yaşadığı 9 senenin sonunda, taşındığı 15 evin sokaklarını boyuyor. ergi Yetiştiğim Yerler kapsamında; Ortaköy, Kanlıca, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Nişantaşı, Balat gibi semtlerinin sokaklarında herkes tarafından gezilebilecek.

SanatAtak'ta yer alan habere göre, Vardal Canis‘in Fuat Değirmenci tarafından hazırlanan sitesi eski ev arkadaşlarına teşekkür mesajı ile açılıyor. Yetiştiğim Yerler‘in altında zamanla eklenecek özel isimleri ile yaşadığı evlerin başlıkları olacak. Şimdilik Kadıköy’deki ilk evi “Gül Apartmanı” ve Beşiktaş’daki son evinin yakınındaki “Çırağan” var. 
Açıklamaları, görseller ile birlikte, sokakları boyadıkça yüklüyor.

İlk kişisel sergi projesi Yetiştiğim Yerler için İstanbul’da yaşadığı 9 senenin sonunda, taşındığı 15 evin sokaklarını boyuyor. Onun için önemli olan bu sokakları, sergi mekanları olarak yeniden kurguluyor. Doğaçlama gül desenleri ile Yetiştiğim Yerler‘e çiçekler ekiyor. Sergi Yetiştiğim Yerler kapsamında; Ortaköy, Kanlıca, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Nişantaşı, Balat gibi semtlerinin sokaklarında herkes tarafından gezilebilecek.

Anıkolik’in de bir parçası

Şimdilik ise KargArt‘da Deniz Bankal‘ın hazırlarığı Anıkolik sergisinde görülebiliyor. “Nadire Kabini I – benden selam söyleyin bütün aşklarıma” isimli çalışma da belli bir yere kadar bu projenin bir parçası. Sanatçı, “Bahsettiğim nadire kabini içinde, kemikler, dişler ve anahtarlar bulunuyor. O anahtarlar eski evlerimin anahtarları. Fikir de buradan doğdu. Bir şekilde birikmiş olan bu anahtarları müze kabini içinde sergileme düşüncesinin ardından, eski evlerimle alakalı ortaya çıkan bu kabin çalışması hatırlamamı sağladı. Bu da bana iyi geldi. Nihayetinde dökümantasyonunu Can Ceyhan‘ın kamerası ile yaptığımız ilk kişisel sergim Yetiştiğim Yerler oldu” diyor. 

 

ETİKETLER

ressamkadıköyistanbulvanis canis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24