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Politika

YAŞ KARARLARINI SEVER AÇIKLAYACAK  ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 14:31

-YAŞ KARARLARINI SEVER AÇIKLAYACAK  ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) orgeneral atamalarının, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever tarafından açıklanacağı belirtildi.  YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunmak üzere, Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Necdet Özel ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Çankaya Köşkü'nde bulunuyor.  Gül'ün kararları onaylamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'in orgeneralliğe yapılan atamaları açıklayacağı belirtildi.

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