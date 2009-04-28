Yarışmaya katıldı işinden oldu

Miss Turkey 2009 için geri sayım başladı - FOTOGALERİ

22 yaşındaki Ayça Kuru güzelliğini taçlandırmak isteyince, işinden oldu. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşirelik yapan İzmirli genç kız, Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldığı için işten çıkarıldı.Maslak TİM Show Center'da yarın akşam gerçekleştirilecek güzellik yarışmasında 10 numarayla podyuma çıkacak olan Kuru, önlisans mezunu. Oyunculuk dersleri de alan genç kızın en büyük hayali ise bir macera filminde oynamak.20 genç kızın yarışacağı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birincilik tacını takacak olan genç kız, Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek. İkinci Miss Universe, üçüncü genç kız ise Miss Europa'da yarışma hakkı kazanacak.