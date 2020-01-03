"Yarının Kadın Yıldızları: Genç Müzisyenler Eğitim Destek Fonu" başvuruları başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ve geleceğin kadın müzisyenlerini destekleme amacını taşıyan Yarının Kadın Yıldızları projesi, üçüncü yılında yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor. Yarının Kadın Yıldızları projesi için başvurular 3 Ocak Cuma itibariyle iksv.org web sitesi üzerinden yapılabilir.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Müzisyenler Eğitim Destek Fonu üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor. İstanbul Müzik Festivali kapsamında TSKB sponsorluğu ile sürdürülen bu fona lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici Kurul tarafından belirlenen müzisyenlere toplam fon miktarı ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak. Desteğe değer bulunan adaylar 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında müzik dünyasının kanaat önderlerinden birinin eşlik edeceği konserde yer alma şansı elde edecekler.

Genç kadın müzisyenler, eğitim destek fonuna başvurularını 3 Ocak Cuma günü itibariyle destekbasvuru@iksv.org adresinden yapabilir. Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’yla ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.