Yarına Tek Bilet filmindeki sevişme sahneleri çok konuşuldu

Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan 'Yarına Tek Bilet' filmindeki sevişme sahnesi damga vurdu.

Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini yaptığı "Yarına Tek Bilet" filminde Ankara'dan İzmir'e gerçekleştirilen yolculuk sırasında yolları kesişen iki yabancının romantik hikâyesi anlatılıyor.

Gerçek hayatta sevgili olduğu iddia edilen çiftin, trendeki sevişmeleri sosyal medyanın da konusu oldu.

Akdülger'in yine aynı platformdaki "Atiye" dizisinde Beren Saat ve Melisa Şenolsun'la sevişme sahneleriyle gündeme gelmişti.