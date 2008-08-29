Yarın yolda kalmayın

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 86. yıldönümü, tüm yurtta, KKTC’de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanacak.

Ankara’daki Zafer Bayramı kutlamaları saat 8.30’da Atatürk anıtlarına çelenk konulması ile başlayacak. Kutlamalar çerçevesinde resmi daireler, özel kuruluşlar, askeri kurum ve karargahlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak, gece de ışıklandırılacak.

Anıtkabir’de saat 8.45’te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer sivil ve askeri erkanın katılacağı devlet töreni gerçekleştirilecek. Sivil ve askeri erkan Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesinde saygı duruşunda bulunacak ve çelenk koyacak. Anıtkabir’deki törenin ardından saat 09.45’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Karargahı’nda tebrikleri kabul edecek.



Atatürk Kültür Merkezi Tören Alanı’ndaki resmi geçit töreni ise saat 11.00’de başlayacak. Resmi geçit törenine, Cumhurbaşkanı Gül, devlet protokolüne dahil sivil ve askeri erkan ile, yabancı misyon temsilcileri de katılacak. Törenin ardından saat 12.00’de 21 pare top atışı yapılacak.

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları Devlet Mezarlığı’nı ziyaret edecek ve burada bulunan anıta çelenk koyacak. Buradaki törenin ardından, yeni mezun olan teğmenlere Kara Harp Okulu’nda diplomaları saat 16.00’da yapılacak törenle verilecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ Gazi Orduevi’nde saat 20.30’da resepsiyon verecek.



ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



Ankara’daki bazı yollar 30 Ağustos’taki törenler sırasında trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar ve saatleri şöyle:

“İstanbul Yolu Yenimahalle Köprüsü’nden Ulaştırma kavşağına (Hipodrum Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kavşağı) kadar Hipodrum Caddesi çift yönlü olarak; Ulaştırma kavşağından (Hipodrum Caddesi-Kazım Kararbekir Caddesi Kavşağı) Kazım Karabekir Caddesi-İstanbul Caddesi Kavşağına kadar Kazım Karabekir Caddesi çift yönlü olarak; Turgut Özal Bulvarı Akköprü Kavşağı’nın Konya Yolu istikametine gidişi kapalı, diğer yönlere açık olacak şekilde 08.15-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak."



-İSTANBUL’DAKİ KUTLAMALAR-



İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda saat 9.30’da düzenlenecek törenle başlayacak. Törene, İstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, askeri personel, mülki erkan ve sivil kuruluşların temsilcileri katılacak. Törenin ardından 1. Ordu Komutanı Orgeneral Saygun, Harbiye Orduevi’nde tebrikleri kabul edecek. Daha sonra, Aksaray Vatan Caddesi’nde saat 11.00’de resmi geçit töreni düzenlenecek. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Saygun tarafından saat 20.00’de Fenerbahçe Orduevi’nde resepsiyon verilecek.

Ayrıca, 17.00-18.00 saatleri arasında Taksim Meydanı’nda 23. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı Bandosu, Beyazıt Meydanı’nda Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, Bakırköy Özgürlük Alanı’nda Hava Harp Okulu Bandosu, Kadıköy Meydanı’nda 1. Ordu Komutanlığı Bandosu, Üsküdar İskele Meydanı’nda Piyade Okul Komutanlığı Bandosu konser verecek.



- İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



Vatan Caddesi'ndeki törenler nedeniyle İstanbul'da da bazı yollar 05.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu güzergah ve yollar şöyle:



"Mahmutbey Köprüsü-Habipler yolu (Sultançiftliği yolu) güzergahı,Topkule-Mahmutbey Köprüsü-Vatan Caddesi-Oğuzhan Caddesi-Millet Caddesi-Topkapı-Edirnekapı Kavşağı-Vatan Caddesi Kesişim Noktası-Mahmutbey Yolu-Topkule ve bu yollara çıkan bütün yollar."











