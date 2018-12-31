Yarın kaldırılıyor; işte AKN'siz internet fiyatları

Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak’ta sona eriyor. Servis sağlayıcıları fiyatlarını açıklamaya başladı.

1 Ocak tarihinden önce taahhüt vererek aboneliğini devam ettiren kullanıcılar, fiyatlarında hiçbir değişiklik olmadan kullandıkları internet paketini Adil Kullanım Kotası olmadan kullanmaya devam edecek.

Turkcell Superonline

Turkcell Superonline tarafından açıklanan fiyatlar şu şekilde:

15 Mbps: 79.9 lira

25 Mbps: 89.9 lira

35 Mbps: 99.9 lira

50 Mbps: 129.9 lira

100 Mbps: 199.9 lira

Türk Telekom

Yeni dönem fiyatlarını açıklayan ilk şirketlerden biri Türk Telekom olmuştu. Firma önceden açıkladığı fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu. Yapılan bu açıklama ile birlikte ayrıca 6Mbps, 12Mbps ve 16Mbps hızlarını da kotasız internet tarifeleri içerisine ekleyen Türk Telekom, sonunda beklenen hamleye imza attı. Açıklanan yeni Türk Telekom kotasız internet fiyatları üzerinde toplamda 27 liralık bir indirim kullanıcıları bekliyor.

İşte Türk Telekom'un AKK'siz tarifelerinin fiyatları şöyle:

6Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi – 69. 90 TL

8Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 79.90 TL

12Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 84.90 TL

24 Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 99.90 TL



35Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 121.90 TL



50Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 229.90 TL

Adil kullanım kotası nedir?

Adil Kullanım Kotası internet kullanıcılarının şebeke kullanımı sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanmış bir uygulamadır.

Adil Kullanım Kotası ne zaman kalkacakj

Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) Yeni yıl ile birlikte kaldırılacak Başka bir deyişle 1 Ocak'tan itibaren kota uygulamasına son verilecek.

Türk Telekom, toptan hat kiralama bedellerine yüzde 66 zam yapıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, taahhütsüz ve AKN'siz internet servis sağlayıcısı TurkNet'in Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş şunları kaydetti:

"Türk Telekom, yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda yüzde 66, yüksek hızda ise yüzde 4.6 artırdı. Üzerine vergileri de koyunca operatörlerin yapacakları zam oranı bu rakamların çok daha üzerinde olacak. Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kâr etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek."