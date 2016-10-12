Yarın idam edilecek

Uluslararası Af Örgütü, İran adaletinden 22 yaşındaki kadına verilen idam cezasının iptal edilmesini istedi. Zeynep Sekaanvand, 2012 yılının Şubat ayında tutuklanmış ve sürekli şiddet gördüğü kocasını öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkûm edilmişti. Kadının 13 Ekim'de idam edilmesi bekleniyor.

Sekaanvand, cinayetle suçlandığında 17 yaşındaydı ve dolayısıyla uluslararası hukuk standartlarına göre reşit sayılmıyor. Genç kadın mahkemede, kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü‘nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika araştırma ve hukuk direktörü Philip Luther, bunun çok rahatsız edici bir dava olduğunu bildirdi. Luther, "Zeynep Sekaanvand, suç zamanında sadece 18 yaşında değildi ayrıca avukatıyla görüşmesi de engellendi. Tutuklandıktan sonra da erkek polis memurlarının işkencesine maruz kaldı, vücudunun her yanına vurdular” dedi.

İranlı yoksul bir Kürt aileden gelen Sekaanvand, hapishanede yeniden evlenip hamile kalınca infazı ertelenmişti. Ancak kadın doğuma iki gün kala bebeğini kaybetmişti.

İran hukukuna göre 9 yaşındaki kızlar reşit sayılıyor

Geçen yıl benzer bir vakada, 17 yaşındaki Fatemah Salbehi kendisine uyuşturucu veren kocasını öldürdüğü gerekçesiyle idam edilmiş ve insan hakları örgütleri olayı kınamıştı.

Af Örgütü'ne göre, İran geçmiş yıllarda 73 reşit olmayan suçluyu infaz etti. İran hukukuna göre, reşit olma yaşı ergenliğe göre belirleniyor ki bu da erkekler için 15, kızlar için 9.

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Reuters, BS/GA