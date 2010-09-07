-YARIMAĞAN POLİSİ ADRES GÖSTERDİ ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ''Sınavlarda üst arama işini polis yapıyor. Binaların girişinde, adayların üzerleri aranmasına rağmen, bazı adayların cep telefonuyla sınava girdikleri anlaşılıyor. Eğer SMS ile bazı adaylara cevaplar sınav esnasında gitmişse, bu adaylar cep telefonuyla girmişler, demek ki üzerleri yeterince aranmamış'' dedi. -BİLGİ GELMEDİ- Ünal Yarımağan, ''YGS'de kopya çektiği iddia edilen 108 kişiye ait bilgi Başkanlığımıza gelmemiştir. Biz de yeni öğreniyoruz. Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden 11 Haziranda elimize ulaşan 7 Haziran tarihli bir yazı var. O yazıda da 28 kişinin adı geçiyor. Bu adaylardan 18'i sınava girmemiş. Sınava girenlerde de iddia edildiği gibi matematik sınavında kopya çekildiğine ilişkin bulguya rastlamadık'' dedi.