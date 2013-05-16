Yarım milyon dolarlık Maserati’sini parçalattı

Çin’de adı sadece Wang olarak bilinen bir adam, Qingdao’da düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı’nda, sipariş verdiği aracında yeni parçalar yerine kullanılmış ve hatalı yedek parçalar kullandığı için satıcıya kızdı ve Maserati'sini parçalattı. Wang, toplamda 423 bin dolar değerinde olan Maserati Quattroporte’yi parçalaması için üç kişiyi tuttu.



Aracı parçalamak için tutulan işçiler ellerinde balyozlarla lüks otomobili kısa bir sürede hurda haline getirdi. Parçalama işlemi sırasında aracın etrafına onlarca kişi toplanırken, Wang hem satıcı hem de sigorta şirketine de öfkesini sert bir şekilde dile getirdi.

cnbce.com'un AFP’ye dayandırdığı haberine göre Wang yerel bir gazeteye, “Umarım bu şekilde yabancı lüks araç üreticilere Çinli müşterilerine markalarına yakışır hizmet vermeleri gerektiğinin farkına varır” şeklinde konuştu. Maserati Çin ise ,Wang’ın isteklerini yerine getirdiklerini söyleyerek “Müşterinin ani bir kararla ikili ilişkiyi bu seviyeye taşımasından dolayı son derece üzgünüz” açıklamasını yaptı.

<br /> <br /> Daha önce de olmuştu



Lüks ve pahalı araçların parçalanması aslında yeni bir olay değil. 2011 yılında yine Çin’in aynı bölgesinde Han Nan isimli bir iş adamı 750 bin dolar değerindeki Lamborghini’sini parçalatmıştı.

Han’ın bu kararı araçtaki bir sıkıntıyı bir türlü çözemeyen tamircilere kızdığı için aldığı belirtilmişti.