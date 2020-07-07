Yarım Kalan Aşklar dizisinin çekimleri başladı

Blu TV’nin özel yapımı olan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, genç oyuncular Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’i farklı bir hikâyede bir araya getiren ‘Yarım Kalan Aşklar’ın çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikayesini anlatan dizinin setinden ilk kareler yayınlandı. Kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen dizi yakında sadece BluTV’de!

Başrollerinde yer alan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi isimlerin yer aldığı dizinin konusu dikkat çekiyor.

‘Yarım Kalan Aşklar’, aşk ve aksiyon dolu sahneleri ile; yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavını anlatacak.

Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk, Söz) ve Ercan Uğur (Söz) üstleniyor.