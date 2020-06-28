Yarım Kalan Aşklar Dairesi setinde Koronavirüs vakası!

Ünlü oyuncular Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştıkları Yarım Kalan Aşklar Dairesi dizisinin setinde görev yapan makyöz Koronavirüs'e yakalandı.

Tims&B'nin BluTV için çektiği 'Yarım Kalan Aşklar Dairesi' setinde Koronavirüs paniği yaşanıyor. Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini oynadığı dizi setinin makyözü virüse yakalandı.

tv100'ün haberine göre; testi pozitif çıkan makyöz hemen tedavi altına alındı. Makyözün asistanlarının test sonucu ise negatif çıktı.

Geçen salı yaşanan durum Sinema ve Televizyon Sendikası'na dün iletildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Sette yapılan testlerin ardından yeni makyöz ekibiyle çekimlere devam edilmesine karar verildi.

Burak Deniz daha önce yaptığı açıklamada sette Koronavirüs'e karşı sıkı tedbirler alındığını söylemişti. Deniz açıklamasında "Önlemler çok iyi alındı. Sürekli test yapılıyor. Bir ambulans sette hazır bekliyor. O yüzden rahatız. Herkes gibi bu virüsten kaçabildiğimiz kadar kaçıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.